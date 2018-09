Carros ‘nuevos’ de bomberos no duraron ni dos meses

El pasado 23 de enero el Gobierno de Bogotá anunció la entrega de seis máquinas de bomberos nuevas para la capital, con una inversión de más de 8 mil millones de pesos. Los vehículos dispuestos para atender emergencias fueron entregados a las estaciones Marichuela, Candelaria, Bellavista, Caobos y Fontibón. Pero pasados poco más de 30 días, el primero de marzo, ya estaban dañadas cinco de estas seis máquinas, lo que hizo pensar que, en realidad, no eran nuevas.

Para esa fecha, el subdirector operativo de los Bomberos de Bogotá, Gerardo Alonso Martínez Riveros, informó sobre varias novedades en ese parque automotor, entregado por el contratista Incoldext. Lo hizo en un escrito para el director de ese cuerpo, Pedro Manosalva, en el que detalló los daños y las fallas de las cinco máquinas supuestamente nuevas.

Lo que menos se explican los comandantes de estación es por qué no se devolvieron estas máquinas dañadas y se canceló el contrato con el contratista Incoldext, sino que lo que se hizo fue llevar esos vehículos a talleres no autorizados, donde se hicieron arreglos sin respetar las especificaciones de los bomberos.

Después de esos primeros arreglos las máquinas siguieron sin funcionar y pasando aceite parqueadas, por eso más cartas fueron enviadas al director Manosalva.

Caracol Radio conoció uno de estos documentos, el enviado por el teniente Óscar Martinez, jefe de la estación Bellavista, donde dice: “Soy respetuoso de los conductos regulares, los he agotado y no observo que se tomen medidas correctivas en acciones efectivas en la reparación de los 19 ítems de la ME-41 y no cinco, como lo registró el representante de Incoldext, el sr. Néstor Alonso León, que vino a la estación a realizar las reparaciones sin la herramienta adecuada”.

“En esta instancia me cuestiono qué otras acciones debo tomar para evitar que sigan pisoteando la imagen institucional ante los entes de control, la comunidad, la Alcaldía Mayor de Bogotá, para que vean que una inversión de más de 8 mil millones de pesos en máquinas recién compradas, que no llevan más de 2 meses ni 15 días en servicio, se dañaran y se estén deteriorando en la estaciones de Bomberos a la intemperie”, agrega ese texto

Fuente y foto: Carros ‘nuevos’ de bomberos no duraron ni dos meses