Carro de bomberos de Puerto Berrío chocó y dejó dos personas heridas

Antioquia.- En la tarde de este martes se reportó un accidente de tránsito en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia que involucró al carro de bomberos, un taxi y una moto en la que se movilizaban dos personas, una mujer adulta y su hija menor de edad.

En el accidente, las dos personas que se movilizaban en la motocicleta quedaron con lesiones graves, la adulta es atendida en el hospital local, mientras que la menor de unos 10 años tuvo que ser remitida a Medellín.

“Recibimos una llamada sobre un incendio estructural para el cual sale el vehículo emergencias y lamentablemente en el trayecto hacia el evento el vehículo choca con una motocicleta en el cual iban dos ocupantes y en el momento están siendo valorados en el hospital, el taxi solo daños materiales”, reportó William Esteban Isaza, comandante y representante legal del cuerpo de bomberos de Puerto Berrío.

El socorrista explicó que están a la espera de la investigación de las autoridades para determinar qué fue lo que ocasionó el accidente.

“El vehículo que se movió para los patios tiene frenos, no parece fallas mecánicas, no sé, la verdad tiene que ser un tema ya de investigación a ver que sucedió, tocaría revisar bien a fondo algunos peritajes y todo el detalle, pero no sabemos exactamente qué pudo suceder”, agregó.

Por el momento las dos personas heridas que se movilizaban en la moto están siendo atendidas y se desconoce el estado de salud.