Cafayate: La Municipalidad donó mercadería vencida a bomberos

La Municipalidad de Cafayate asistió a los bomberos voluntarios con gaseosas y papas fritas, luego de apagar un foco de incendio el viernes pasado. La mercadería estaba vencida.

El hecho se dio el último viernes, cuando la comuna procedió a donar una serie de insumos al cuartel de bomberos tras haber acabado con un foco ígneo en los medanos de la localidad.

Según trascendió, la comuna asistió a los bomberos con aguas, gaseosas, caramelos y bolsas de papas fritas. Sobre este último elemento, se conoció que estaban vencidas tras un comunicado del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cafayate.

En el escrito, se puso en evidencia la colaboración que hubo en materia logística, pero cuestionaron que la comuna haya donado mercancía vencida.

“Les solicito que NO nos lleven mercadería VENCIDA, no la necesitamos! Necesitamos: lo mismo que brindamos y es una atención de calidad! Como EQUIPO debemos cuidarnos, no utilizamos a los demás componentes para realzarnos. Esperamos, esto cambie de una vez! Solicitamos el debido respeto!”, expresó el mensaje.

Comunicado del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cafayate

“El acompañamiento de parte de las instituciones deben ser de calidad. Igual que el tiempo que entrega desinteresadamente el voluntariado en su totalidad, recalco que es una tarea total ad honorem”, prosiguió el escrito.

Luego del escándalo, la secretaria de Gobierno de Cafayate, Victoria Castellanos se disculpó con el cuartel por lo sucedido; y admitió que hubo una confusión ya que la bolsa que entregaron estaba destinada a descartarse.

“Buenas noches, viendo el mensaje nos damos con la noticia de que hoy en horas de la tarde, donde se hizo la asistencia al cuerpo de bomberos con agua, gaseosa y caramelos, bajaron sin tener en cuenta una bolsa de residuo con papas que era para descarte. Ante este error pedimos disculpas, ya que en ningún momento se pensó en dejar eso en el lugar”, indicó.

Fuente y foto: nuevodiariodesalta.com.ar