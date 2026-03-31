Bomberos y Defensa Civil se capacitaron en combate aéreo de incendios forestales

Personal de Bomberos Voluntarios y de Defensa Civil de Ramallo participaron de una jornada de capacitación teórico–práctica sobre vuelo en emergencia y manejo de incendios forestales con aviones y helicópteros, que se desarrolló en la ciudad de San Pedro.

La actividad fue organizada por Defensa Civil de la vecina ciudad y dictada por instructores de Nación , de las provincias de Misiones y Corrientes, y pilotos especializado en combate forestal que intervino en los últimos incendios de la Patagonia .

Más de 60 participantes se entrenaron en el uso de un avión hidrante , un avión vigía y un helicóptero , combinando teoría y práctica en el Aeroclub de San Pedro.

También participaron las Direcciones de Defensa Civil de la zona, la Brigada Forestal de la Policía Bonaerense , y la Coordinación Pampeana del NEA de Manejo del Fuego , junto a cuarteles de Bomberos del norte bonaerense. Tigre, San Fernando, Lima, Baradero, San Pedro, San Andrés de Giles, Capitán Sarmiento y dotaciones de la provincia de Entre Ríos.

“Esta capacitación fortalece la preparación de nuestras fuerzas locales y refuerza el compromiso de Ramallo en la prevención y respuesta ante emergencias forestales, trabajando en red con instituciones nacionales y provinciales”, se informó desde el área de comunicación de la Municipalidad de Ramallo.