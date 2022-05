Bomberos no atendieron emergencia por falta de convenio con Alcaldía

Malambo.- Un insólito caso se presentó en Malambo, Atlántico, luego de que una familia perdiera todo a causa de un incendio. Sin embargo, lo más preocupante de la situación es que la comunidad acudió a los bomberos en medio de la emergencia, pero estos decidieron no atenderlos porque, según ellos, hace dos meses se acabó el convenio con el municipio y no les han pagado lo que les deben.

A pesar de que los vecinos del barrio Villa Berta, en Malambo, unieron todas sus fuerzas para apagar las llamas, la casa de doña Rosa se quemó por completo. La mujer cómo el trabajo de años quedó hecho cenizas en cuestión de minutos.

“Tumbaron la reja y la puerta, pero ya se estaba consumiendo, llamaron a los bomberos de Malambo, pero ellos aseguraron que no podían venir porque la Alcaldía no les ha pagado, no podían atender el caso”, dijo Rosa Hernández, mujer afectada con el incendio.

Según las versiones preliminares, el incendio se habría generado por un corto circuito en la sala, el cual se expandió y terminó consumiendo toda la casa. De nada sirvió que varios vecinos llamaran insistentemente a los bomberos, pues la respuesta siempre fue la misma: que no podían atender la emergencia.

“De cosa los vecinos fueron los que me ayudaron a traer agua, muchos tanques de agua, con eso apagamos la llama, pero ya estaba prendida la casa… Llamamos a los bomberos y nada”, precisó Ronaldo Hernández.

