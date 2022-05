Bomberos de Quilmes salvaron la vida de una niña de 2 años

Buenos Aires.- Una vez más los Bomberos Voluntarios de Quilmes demostró su heroísmo y capacitación al salvar la vida de una niña de apenas 2 años, que había sido llevada hasta el Destacamento inconsciente y sin signos vitales. En lo que va del año es la quinta criatura que sacan de un trance mortal.

Ocurrió el martes alrededor de las 21.30. Según trascendió, la menor se descompensó mientras dormía y fue llevada de inmediato por su familia al Destacamento Quilmes Oeste, ubicado en calle Berutti al 2800. Los videos de las cámaras de seguridad muestran la desesperación con la que llegó la familia de la niña en un vehículo particular, del que se arrojaron prácticamente en movimiento para pedir ayuda.

Ante los gritos de auxilio, todo el personal acudió corriendo y sin pérdida de tiempo alguna la bombera Vanesa Zambotti tomó a la niña inconsciente en sus brazos para llevarla hasta la ambulancia, mientras sus compañeros abrían el portón para salir rápidamente hacia el Hospital Iriarte. Mientras tanto, Zambotti comenzó a practicarle las maniobras de RCP gracias a las que logró devolver los signos vitales a la nena.

“Al ver que (la niña) no reaccionaba la trasladamos con la unidad hacia el hospital local”, explicó Zambotti en diálogo con la señal de noticias TN. Tenemos la ambulancia para uso nuestro, por si le pasa algo al personal, pero también está en condiciones y la pudimos utilizar correctamente para revertir la situación de la menor”, agregó.

“Los papás decían que no respiraba. En la ambulancia les preguntamos qué había pasado. Nos contaron que la nena estaba durmiendo, que la fueron a ver y no respiraba. A mí se me hizo eterno, pero por suerte reaccionó antes de llegar al hospital”, contó Marina Viera, otra de las bomberas que estaba en el lugar.

Finalmente, Zambotti remarcó que se retiraron del hospital con la tranquilidad de que la nena estaba siendo atendida por el personal médico pediátrico. “Ellos nos avisaron que se encontraba estable. Nos fuimos tranquilos, escucharla llorar nos devolvió el alma al cuerpo”.

Los bomberos y bomberas que asistieron a la menor y participaron en el traslado fueron Leonardo Barila, Vanesa Zambotti, Marina Viera , Hernan Strauss y Matías Pelesech.