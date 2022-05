Bomberos denuncian que ambulancias no atienden heridos

Cúcuta.- Indignados se encuentran los organismos de socorro en la ciudad de Cúcuta, debido al último caso que se presentó el día domingo 8 de mayo en donde se requirió la atención para un habitante de calle y el llamado no fue atendido por las ambulancias que circulan en esta región.

La policía metropolitana de Cúcuta fue la encargada de dar aviso a los bomberos para poder auxiliar a esta persona que se encontraban dentro de el canal Bogotá a la altura de Cenabastos, y presentaba varias heridas que podrían comprometer su vida.

Gerardo Díaz subteniente en los bomberos voluntarios de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se acudió con la unidad de rescate al sitio y se logró llegar a la víctima.

“Se trataba de una persona masculina de aproximadamente 25 años, el cual tenía algunas heridas en el tórax y estaba con bajo pulso, se le hizo toda la intervención en el sitio y se empaquetó en un sistema para poder extraerlo y llevarlo un aria segura, en el momento que se le hace la intervención la unidad de rescate hace el llamado a una ambulancia para poder trasladar, sin embargo ninguna acudió a esta emergencia, lamentablemente tenemos que decir que si la persona no cuenta con un seguro de tránsito o dinero en efectivo desafortunadamente estas empresas privadas de ambulancias no ayudan en las emergencias, esto quiere decir que si no se tiene plata las personas se pueden morir”, dijo el líder de este cuerpo de socorro.

Después de casi una hora de estar esperando que algún vehículo de emergencia se acercara para trasladar este habitante de calle, el cuerpo de bomberos tomó la determinación trasladar la ambulancia que está designada para el personal de este organismo y llevar a esta persona que necesitaba ayuda.

Fuente: caracol.com.co