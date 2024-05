Bomberos de Trelew le salvaron la vida a un bebé que sufría convulsiones

Chubut.- El rápido accionar del personal bomberil permitió estabilizar al niño antes de ser trasladado al Hospital Zonal para una revisión más exhaustiva. Asimismo, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos advirtió sobre la prevención en caso de intoxicación por monóxido de carbono al calefaccionar el hogar.

El pasado domingo 19, a las 11:28, un hombre se acercó al Cuartel de Bomberos Voluntarios, ubicado en avenida Rawson y Cuba de Trelew, informando que un bebé estaba convulsionando en un domicilio cercano. De inmediato, el personal que estaba de guardia rápidamente se dirigió al lugar.

Al llegar a la vivienda, el equipo comenzó con las tareas de atención, logrando estabilizar al menor en pocos minutos. El niño, que inicialmente sufrió una obstrucción seguida de convulsiones, fue luego atendido por precaución por el personal del Hospital Zonal de Trelew.

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, Cristian Otero, en diálogo con FM EL CHUBUT indicó que luego del rápido accionar por parte de sus compañeros, recibieron la «feliz noticia que había salido todo bien con el bebé» y se encontraba en buenas condiciones. Posteriormente, el menor fue regresado a su domicilio.

Asimismo, informó que aparentemente la obstrucción del joven se debió a que este se encontraba bebiendo leche, esto provoco la obstrucción de las vías respiratorias del bebé.

Por otro lado, señaló que «normalmente estamos brindando capacitaciones al público en general, las cuales tienen una aceptación muy importante. Se trata de dictar dos capacitaciones por mes, dependiendo de los tiempos y la capacidad operacional nuestra. Es para que los padres sepan cómo actuar en estas circunstancias, aparte de saber cómo darle la atención necesaria a la criatura, también saber cómo reaccionar, porque muchas veces los padres o familiares se bloquean cuando se trata de un miembro de la familia».

MONÓXIDO DE CARBONO

En esa misma sintonía, Otero comentó que en esta temporada de invierno «se recomienda a los vecinos el buen mantenimiento y control de los artefactos de calefacción de la vivienda, realizado por personal especializado y matriculado. No olvidar la ventilación continua de la vivienda, mínimo una hora tiene que ser ventilada en su totalidad, y no obstruir las rejillas de ventilación. No calefaccionarse con sistemas de braceros y, en caso de no haber otra posibilidad, al menos no hacerlo en los momentos de descanso; tampoco utilizar las cocinas, porque no están diseñadas para eso».

En caso de intoxicación por monóxido de carbono, Otero mencionó que los síntomas más comunes son el dolor de cabeza y las náuseas. Ante estos síntomas, «se debe ventilar la casa, sacar a la persona al aire libre y notificar rápidamente al personal de salud. La persona necesitará atención médica para revertir la situación; también se puede convocar a Bomberos o al personal de policía para que se acerquen al lugar».