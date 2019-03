Bomberos de El Doncello denuncia falta de recursos

Por falta de recursos económicos para el funcionamiento de la institución bomberil, la comandante de Bomberos, Darly Andrea Arias Yagüe dijo que no han podido firmar convenio.

La destinación de recursos cada año por parte de la Administración Municipal para El Cuerpo de Bomberos del municipio de El Doncello se ha convertido en un dolor de cabeza para los voluntarios, quienes en este año solicitaron un monto mayor para suplir las necesidades que los aquejan desde hace varios años. Según la comandante de Bomberos, Darly Andrea Arias Yagüe son insuficientes para la prestación de sus servicios de esta vigencia porque en vez de aumentar cada año le están recortando los recursos.

Sin sentido de pertenencia

El convenio sugerido por la Administración denominado ‘Aunar esfuerzos con el fin de adelantar programas y actividades para garantizar la gestión integral del riesgo contra incendios desastres conexas en el municipio de El Doncello’ no se acerca a la propuesta radicada el día 14 de febrero de 2019 que soportan la proyección de los recursos mínimos para el buen funcionamiento operativo y administrativo de la institución, la representante de los voluntarios dijo que notificaron al ente municipal la limitación de medios para prestar el servicio público esencial de Bomberos Voluntarios de dicha municipalidad como organismo de emergencia a falta de recursos económicos. “Manifestamos que es responsabilidad de la Administración Municipal, todos los sucesos o eventualidades que se presenten a lo largo y ancho del casco urbano y rural del municipio ya que la institución no cuenta con recursos para su funcionamiento” así lo dieron a conocer mediante un oficio al ente administrativo.

Finalmente, indicó que no cuentan con una colaboración directa de los entes territoriales, en este caso la administración municipal, teniendo en cuenta que necesitan hacer mantenimiento a los vehículos de emergencia y tener personal constante dentro de la Institución ya que es responsabilidad de administración municipal garantizar el servicio del Cuerpo de Bomberos ante cualquier emergencia.

Se logró establecer que actualmente cuentan con unos vehículos propios de la institución pero que presentan fallas mecánicas para poder prestar el servicio como es debido, en este caso el vehículo M3 que es propio de la institución y que es de ataque rápido contra incendios muy pequeños, es decir en el momento no cuentan con los elementos necesarios para atender una conflagración de gran magnitud. Así mismo, los elementos de protección para los voluntarios también están caducados. “Si no hay pronunciamiento estaremos entrando en un cese de actividades porque no tenemos los medios para trabajar, concluyó Darly.

