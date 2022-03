Verónica Hidrogo porta con orgullo su uniforme de bombero

Cuando Verónica Hidrogo Cantú, se enteró de la convocatoria que emitió la Academia de Bomberos de El Centenario, no lo pensó dos veces y decidió unirse. Desde entonces no ha faltado ningún fin de semana al servicio, y a sus 41 años es Sargento y operadora de la máquina extintora del Honorable Cuerpo de Bomberos de El Centenario.

“Fue un amigo el que me dijo que iba a empezar una segunda generación con los bomberos y yo le dije -¿A poco sí? ¿Y puedo entrar, crees que tenga la oportunidad?- y me dijo -¡Claro que sí, vamos!-, y me vine y desde ese día ya no falté. Lo vi como una puerta grande y aquí estoy, era mi sueño y lo estoy haciendo realidad la verdad”, así lo contó.