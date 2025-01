Un camión de Bomberos no oficial chocó contra un auto

San Martín de los Andes.- Un camión Bombero chocó contra un vehículo que estaba detenido sobre la Ruta 40, en San Martín de los Andes. Desde Bomberos Voluntarios de la localidad, aclararon que se trata de un rodado particular, que suele ponerlo a disposición de la institución, pero que no forma parte de la misma. Por el hecho no hubo heridos, y el vehículo de menor porte recibió algunos daños materiales.

Según informaron los Bomberos de esa ciudad, el hecho fue pasado el mediodía sobre la Ruta 40, en el cruce con la calle Juez del Valle. Allí, un camión de Bomberos que tiene el ploteado, pero que no pertenece a esa institución, chocó de atrás contra un Toyota Etios. «Se trato de un típico choque por alcance», dijeron.

En el auto había cuatro mujeres, de las que ninguna sufrió lesiones. No obstante, personal del SIEN se presentó en el lugar del hecho en caso de que alguno de los involucrados requiera atención médica.

Testigos que presenciaron el hecho aseguraron que al conductor del camión se le averiaron los frenos, por lo que no pudo evitar el impacto contra el automóvil.

Bomberos explicaron que el camión fue comprado por un vecino de Meliquina a una repartición de la provincia de Buenos Aires, y que siempre que es necesario, pone a disposición el rodado de gran porte para todo tipo de tareas. No obstante, será necesario que remueva los ploteados que confunden a la población, que suele creer que efectivamente, se trata de un vehículo oficial.