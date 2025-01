Valdemar Laumann: “Hoy todos los misioneros somos bomberos”

Misiones.- Presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Misiones, volvió a recalcar que la provincia esta propensa a sufrir grandes incendios debido a la falta de lluvias, llamó a tener conciencia a evitar prender fuego por más poca que sea la basura y el pasto.

La falta de lluvias se ha convertido en un problema en el último tiempo en la provincia de Misiones y la región. Hoy por hoy, la tierra colorada está en alerta por un alto nivel de riesgo de incendios. Las autoridades remarcan la importancia de no encender un fuego.

En esa línea, Valdemar Laumann, Presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Misiones, ha expresado su preocupación por la crítica situación de sequía que enfrenta la provincia y aunque destacó que actualmente no hay grandes incendios, informó que se están registrando pequeños focos que pueden ser controlados siempre y cuando se actúa rápidamente.

Sin embargo, el riesgo de incendios aumenta debido a la falta de lluvias y la sequedad del ambiente. “Hoy con esta situación, todos los habitantes del territorio provincial son bomberos», afirmó, Laumann en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, al tiempo que enfatizó que “todos deben asumir un papel activo en la prevención de incendios”, instando a la comunidad a ser cuidadosa y a evitar el uso del fuego como herramienta de limpieza.

“Hoy el problema está cuando cortamos el césped, hoy con estas altas temperaturas y sol fuerte, se seca rápidamente hasta la misma planta, el pasto está marrón, un cigarrillo y tenemos la macana hecha, por eso hoy por hoy es mejor no cortar el pasto, va a estar marchito todo pero si cortamos pasto y con este sol, posiblemente las plantitas de pasto vayan muriéndose porque no hay agua. Y allí se forma un combustible vegetal que en líneas generales es de fácil combustión y de rápida propagación”, advirtió.

“No usar el fuego como herramienta limpieza, no quemar el residuo en la casa, el pastito que quedó porque le molesta, no déjenlo que de última se descomponga el pasto ahí que sea abono después para el patio, pero no usar el fuego para quemar bolsas de plástico, ni bolsas de cemento, ni nada, porque meten fuego y es un problema porque vuela una chispa a 40/50 metros que uno no se da cuenta y ya genera un principio de incendio”, expresó.

Además, recomendó que en caso de detectar un incendio, lo primero que se debe hacer es avisar a los bomberos y tratar de controlar el fuego con precaución. Siempre con una ropa lo más adecuada posible, “no ir con alpargatas ni ojotas y en lo posible con ropa de algodón y no con cosas que son sintéticas, ahí ya es un problema porque una chispa el nylon por ejemplo se derrite y genera una lastimadura en el cuerpo”·

En cuanto a cómo combatir el fuego, explico que se debe estar al contrario a las llamas y no tirar todo el agua de una sola vez, sino que de a poco para ir generando vapor. «Es mejor generar vapor con poca agua en lugar de verter grandes cantidades de golpe, el vapor hace que el fuego se apague”.

«Si no cuidamos nuestro entorno, las consecuencias serán trágicas para la biodiversidad y para todos nosotros», concluyó.

Fuente y foto: www.elterritorio.com.ar