Testimonio de Bombero que venció el coronavirus

La tarde del sábado, sorprendió a muchas personas, principalmente a los amigos, familiares y camaradas de Bomberos de Francisco Reyes Oyarzún, voluntario de la Bomba Alemana, y que pasó días muy duros, producto del contagio del coronavirus, estando incluso en la UCI del Hospital Clínico de Magallanes, conectado a ventilación mecánica.

Fueron días duros, no solo para Francisco, sino que, para todos sus familiares y camaradas, llegando el caso a trascender las fronteras de Magallanes, siendo conocido por el propio presidente nacional de Bomberos, Raúl Bustos, quien en uno de sus discursos realizados emitió un saludo y esperanzas de recuperación para el voluntario.

La condición de Francisco llegó a tal complejidad, que se llamó a una cadena de oración, mientras estuvo en la UCI del primer centro asistencial de Magallanes, sintiendo la familia el apoyo de la comunidad.

Ayer, el medio regional, El Magallánico, publicó en su sitio web una entrevista completa, a Francisco, donde se refirió a su situación y cómo pasó todo el largo proceso de verse enfrentado a este virus, al cual logró vencer luego de varios días de ardua lucha.

“Francisco junto a su familia enfrentaron una particular situación, ya que la enfermedad en él se inició con síntomas que más apuntaban a otro tipo de problema de salud, no necesariamente a cuadro febril y tos, que los profesionales explican como “lo más habitual”. Una semana estuvo en esa condición; sin embargo, su esposa Karen Vidal, al ver que su condición se agravaba y que se estaba deshidratando cada vez más, decidió el 28 de marzo pedir una ambulancia y que lo trasladaran al hospital. Ahí se confirmó el triste panorama: Francisco era uno de los que, hasta esa fecha, constituían los primeros casos confirmados de Coronavirus en la región.

¿Qué pensó cuando le confirmaron que era paciente sospechoso de Covid-19?

“Lo tomé bien, porque nosotros justamente estuvimos haciéndole recarga de combustible al barco que fue después detenido en Caleta Tortel, pero como nosotros no tuvimos ningún contacto con los pasajeros o con la tripulación, y en mi pega siempre estaba con mascarillas, con mis guantes, entonces no tenía mayor riesgo. Además, antes de mí hubo como 12 casos más y ellos estaban en sus casas, entonces yo estaba tranquilo”.

¿Cómo fue ingresar a hospitalización?

“Estuve tranquilo, bien, incluso el día 30 (marzo), cuando me avisaron que me iban a llevar a la UCI, lo tomé bien, pensé que habría mucha mejor atención, más seguridad, aunque hasta ahí todos me habían atendido súper bien”.

¿Sentía, en ese punto, que su salud había empeorado mucho?

“Te soy sincero, la verdad es que no. Yo no me sentía tan mal. Seguramente ellos habrán visto que yo había empeorado, que ya hablaba bajito, pero no creía que estaba mal”.

¿Qué recuerda de su ingreso a la Unidad de Pacientes Críticos?

“Recuerdo que llegó un médico que me dijo que era el anestesista, y que dijo ‘te voy a anestesiar, porque te vamos a entubar’. Ni supe que estuve 7 u 8 días en la UCI, hasta que desperté”.

¿En algún momento sintió miedo a morir a causa de esta enfermedad?

“Nunca creí que iba a morir, pero si me tocó ver muchas cosas, cerraba mis ojos y veía luces, veía cuestiones”.

¿Qué opina de la atención que se le dio?

“Realmente, estoy muy agradecido del hospital. A lo mejor en un principio no hubo reacción a tiempo, pero después la atención adentro, en la Uci, en el 4º y 5º piso, nada que decir. Ellos fueron los que me salvaron, fue espectacular la atención”.

¿Qué siente ahora, Francisco, al volver a su casa con su familia?

“Estoy, por sobre todo, feliz de volver a mi casa. Cuando me avisó la doctora que me preparara porque me habían dado el alta y que mi examen había dado negativo para el Covid, me dijo ella ‘Lo felicito, porque usted es el primero que sale del ventilador de alta con certificado negativo’. De verdad estoy muy agradecido del Hospital, de sus profesionales, de su gente”.

¿Escuchó el saludo que le dieron sus compañeros de compañía cuando iba a su casa?

“Sí, en el camino a mi casa (se emociona) la pasada frente al cuartel (Bomba Alemana en Frei con Manantiales), me emocionó mucho, me la lloré toda. También cuando llegué a la casa y los vecinos tocaron sus bocinas para recibirme, fue bonito todo”.

“Pero también me gustaría agradecer a todos los bomberos de Arica a Puerto Williams que se preocuparon por mí, que rezaron por mí, se ve ahí que somos una verdadera familia. Saludar al presidente nacional de Bomberos, al superintendente y al vicesuperintendente, a mis compañeros de compañía que siempre estuvieron preocupados, y en especial a mi familia, a toda mi familia”, concluyó la publicación del medio local.

Este es un llamado de atención, y que como Pingüino Multimedia esperamos que la gente tome en consideración, aún más considerando que todos los días son numerosos los casos positivos que se han presentado en nuestra zona, y respete la cuarentena y evite estar saliendo de sus casas, para evitar pasar por duros momentos de salud.

Fuente y foto: elpinguino.com