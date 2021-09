Superintendente de Bomberos advierte que se redujo el presupuesto anual

Chillán.- El superintendente de Bomberos Chillán, Enrique Véjar, en entrevista con La Discusión, hizo presente su preocupación debido a la reducción de presupuesto que se le habría anunciado para el próximo año y que le significaría una baja de casi un 50% de lo que normalmente recibían como promedio año tras año.

La noticia dice haberla recibido directamente del gobernador, Óscar Crisóstomo, en una reunión que Bomberos sostuvo con él en los últimos días, cita en la que se les explicó que “los recursos de Bomberos fueron bajados considerablemente, entonces de los cerca de 3.200 millones de pesos que alguna vez llegamos a tener, ahora, son cerca de $1.700 millones para que los cuarteles de bomberos de la región puedan cubrir sus necesidades”.

Véjar advierte que a parte de este tipo de recursos (FNDR), la institución no tiene ninguna otra posibilidad de que obtener financiamiento para sus proyectos.

“Lo que nos dijeron era que el presupuesto regional estaba asignado a distintas necesidades, entre ellas Seguridad Pública, construcción de Obras Públicas y así, pero lo que seguimos sin entender es por qué antes sí teníamos una cantidad de recursos y ahora no están”, comentó.

Desde la Gobernación Regional explicaron que la reducción del presupuesto de varios ítems no es solo algo que haya afectado a Bomberos, sino que por causa de la redestinación de los recursos del país en apoyo a la crisis sanitaria, se debieron revisar las distintas necesidades conforme a las solicitudes realizadas por la propia comunidad.

Precisaron además que, aparte de la forzosa reducción presupuestaria que sufrieron muchas entidades públicas y ministerios, Bomberos sí sigue siendo prioritario para la actual Gobernación Regional.

“Actualmente tenemos una mesa de trabajo con el Consejo Regional de Bomberos de Ñuble donde han sido precisamente ellos quienes nos hicieron una propuesta y nosotros accedimos muy gustosos”, explicó Óscar Crisóstomo.

De esta manera, el gobernador y el presidente del Consejo Regional de Bomberos, Francisco Zapata, se encuentran trabajando en conjunto en un marco de programación financiera que permitirá asegurar a Bomberos -por un lapso de tres años- el financiamiento de algunas iniciativas.

“Un ejemplo de ello es la adquisición de carros bomba, además de hacer gestiones para conseguir terrenos y es en eso en lo que estamos hoy concentrados”, especificó la autoridad regional.

Finalmente, explicó que existe un marco que “no hemos definido aún, porque debe pasar por el Consejo Regional, pero estamos hablando de un aporte (para los carros) del Gobierno Regional que supera los 6.330 millones de pesos, lo que se suma a los $1.100 millones que aportó la propia institución”.

Nuevos carros y cuarteles

El superintendente Vejar agregó que debido al crecimiento de la ciudad, hacia los sectores rurales de la comuna, y una evidente tendencia a crecer en altura, “es que es necesario renovar nuestros carros y equipos, porque ya es complejo trabajar en altura con los equipos que tenemos”.

Otra necesidad que se hace patente y que ya está en conversación con la alcaldía y la propia gobernación, es la posibilidad de contar con más cuarteles cercanos a los límites comunales, para evitar la congestión vehicular mejorar los tiempos de respuesta ante las emergencias.

Y es en este punto donde surge una nueva polémica.

Luego que la seremi de Bienes Nacionales, Carolina Navarrete, confirmara que había entregado media hectárea a la Comunidad Germania en el fundo San Francisco de Mengol, y que a su vez esta comunidad planificaba instalar su Cuartel Alemán de Bomberos, Enrique Véjar aseguró que eso es ilegal.

“Legalmente no puede instalarse una compañía de bomberos sin estar al alero del Cuerpo de Bomberos de Chillán. La corporación Germania no ha tenido las intenciones en entrar en conversaciones con nosotros, por lo tanto eso es ilegal y nosotros como institución no lo vamos a permitir”, dijo.

Además criticó a BBNN por no haberlo consultado con ellos, previamente.

La seremi, en respuesta, aclaró que “es la institución beneficiada con este terreno la que tiene que ver qué es lo que se les permite realizar en el lugar o no. Por lo tanto, si el Cuerpo de Bomberos de Ñuble no permitirá la creación de un cuartel, la Corporación Germania no podrá realizarlo. Pero ese es un tema que tiene que ver la agrupación, que ya tiene la titularidad del terreno, y no del Ministerio de Bienes Nacionales”.

Desde la Corporación Germania, Hans Hube aseguró que “lo que queremos hacer es una brigada de Emergencia y no un cuartel. Sabemos que primero debemos hablar con Bomberos y dentro de los próximos días solicitaré audiencia con sus autoridades”.

Fuente: www.ladiscusion.cl