Salvaron la vida de una beba que no podía respirar

Buenos Aires.- Los Bomberos Voluntarios de Merlo salvaron la vida de una beba de tres semanas de vida, luego que sus padres la llevaran desesperados a la sede del cuartel ya que la niña no podía respirar.

El hecho ocurrió el jueves pasado por la noche cuando los padres llegaron en automóvil al cuartel de bomberos y pidieron ayuda del personal del cuartel, quienes inmediatamente realizaron maniobras para desobstruir las vías respiratorias de la beba. Una vez que la beba reaccionó, se controlaron sus signos vitales, temperatura y saturación.

La beba fue trasladada en una autobomba al Hospital Materno Infantil Pedro Chutro de San Antonio de Padua, para recibir atención médica.

Jimena Baleani, madre de la beba, manifestó que «en casa, con el papá intentamos que reaccionara pero no respiraba bien y no se me ocurrió otro lugar para solicitar ayuda. Además de la cercanía, recurrimos a los Bomberos por la admiración, y no nos arrepentimos para nada, le salvaron la vida a mi hija y la asistieron, nos contuvieron, nos acompañaron y explicaron”.

Asimismo, destacó que “estuvieron atentos a ella y a nosotros. Ojalá que nunca tenga que volver a hacerlo, pero volvería a hacerlo una y mil veces en caso de necesitarlo».

Fuente: www.quepasaweb.com.ar