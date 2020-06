Robaron las tapas de bronce del hidrante de Bomberos de Quilmes

Buenos Aires.- En horas de la madrugada de este martes, ladrones se robaron las tres tapas ciegas de bronce del hidrante de piso instalado en la puerta del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Quilmes, ubicado en Guido y San Martín. Piden a la comunidad ayuda para recuperarlas.

Se trata de un problema serio para la tarea operativa de los bomberos, ya que al no estar las tapas deben mantener cerrada la llave de paso del hidrante, dado que el agua sale a granel por las tres bocas en simultáneo.

“Esta mañana debimos salir a una intervención y para cargar los camiones tuvimos que pedir colaboración a alguna empresa que tenga red de incendio y nos pueda dar el agua”, contó indignado por la situación el Jefe del Cuerpo Activo, Emilio Restucci.

“El problema más serio es que nosotros ahora no podemos cargar los camiones acá, se hace imposible, y tendremos que ponernos en campaña para reemplazarlas. Son costosas para nosotros. Es algo que para algunas personas no vale nada pero para nosotros valen mucho porque nos complican la parte operativa. Hay gente que no tiene ni idea del sacrificio que se hace para seguir trabajando para cuidar a la comunidad”, remarcó el bombero.

Tras el robo, los ladrones dejaron una barreta tirada a un costado del hidrante, la cual suponen habrían dejado olvidada tras salir corriendo con el botín. Ante ello, Restucci solicitó a la comunidad que “si ven a alguien vendiendo estas tapas de bronce, que no se las compren y den aviso a la Policía” y que los “ayuden a recuperarlas”.

Fuente y foto: www.perspectivasur.com