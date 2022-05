Roban equipo de respiración a Bomberos cabeños

Los Cabos.- El Comandante Juan Antonio Carbajal Figueroa del H. Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, informó que la estación fue victima de un robo. Sustrajeron entre otras cosas equipo de respiración, los cuales ya los ofertan en redes sociales como equipo de buceo.

“En días pasados este equipo de respiración autónoma para bomberos, fue sustraído junto con otro equipo, sillas, mesa y carpas propiedad de bomberos de Cabo San Lucas”, precisó el Comandante Carbajal alertando a la ciudadanía para que no se dejara sorprender.

Explicó que el robo ocurrió en una de las bodegas del H. Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas y que ya se interpuso denuncia penal en contra de quien resulte responsable.

“Sabemos que los están ofreciendo en venta como equipo de buceo”, dijo al mismo tiempo de poner a disposición el número telefónico 624.143.35.77, para cualquier información al respecto.

Dicho equipo de respiración es difícil de adquirir, pues se trae de Estados Unidos, ya que no se encuentra en México. Este robo no sólo afecta económicamente a la estación de traga humos, pues de no recuperarlo deberán reponerlo, pero lo más preocupando que se necesite y no se tenga disponible.

Fuente: www.elsudcaliforniano.com.mx