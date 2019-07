Renuncia masiva de Bomberos por diferencias con la Comisión

Chaco.- Por diferencias con integrantes de la Comisión Directiva renuncia en pleno del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios al cuartel de Charata.

El cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de las localidad de Charata presentó su renuncia en pleno ante la Asociación BVCH por diferencias internas con integrantes de la Comisión Directiva.

Encabezados por Antonio Galeano, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntario de Charata, brindaron una conferencia de prensa en la cual dieron a conocer que presentaron notas que no fueron recibidas porque no se encontraba en la ciudad el Presidente de la Asociacion.

El lunes volverán a presentar dichas notas pidiendo el traslado a otro cuartel. Según trascendió no hay ninguna posibilidad de acuerdo con la actual Comisión Directiva. «No hay marcha atrás. Las discrepancias vienen de hace mucho tiempo. La operatividad del cuartel se vería temporalmente comprometida porque no cuenta con 8 bomberos, los que están actualmente serían cadetes y no pueden intervenir», explicaron.

Fuente y foto: www.diario21.tv