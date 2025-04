Reconocimiento a los Bomberos voluntarios entrerrianos retirados

Desde la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios informaron que este martes “comenzaron a acreditar en las cuentas personales de 32 Bomberos Voluntarios los reconocimientos por parte del Estado Provincial dando cumplimiento a lo establecido por la Ley N° 11.116 de Bomberos Voluntarios”.

“Son 32 Bomberos Voluntarios en toda la provincia que cumplen los requisitos establecidos por dicha Ley que, entre ellos, exige estar activo, 25 años de servicio y 55 años de edad para ser merecedor de este reconocimiento, el que equivale a un Salario Mínimo, Vital y Movil de $ 296.832”, señalaron.

Luego recordaron que “la Ley fue votada por unanimidad en ambas cámaras en 2023 y reglamentada por el Gobernador Gustavo Bordet, que le da el marco al Sistema de Bomberos Voluntarios estableciendo deberes y obligaciones”.

“Valoramos que el Gobierno encabezado por Frigerio esté dando cumplimiento a lo establecido por la Ley a través del Decreto 625 del 1° de abril del corriente. La seguridad es una competencia del Estado, pero por diversas razones se crean los cuerpos de Bomberos Voluntarios hoy 70 cuarteles en toda la provincia y 1500 voluntarios que prestan servicio, se entrenan, se capacitan, se avocan ante las emergencias a prestar auxilio poniéndose en riesgo muchas veces ellos mismo”, expresaron.

Además, detallaron que “los 32, que ahora han sido reconocidos, algunos comenzaron fundando cuarteles como cuerpo activos. Sin nada, con todo por hacer y acompañados de las ganas, se iniciaron en la actividad con coraje y arrojo, sin conocimiento, muchas veces sin los elementos de protección y trabajo que no eran los adecuados para esa época, pero con corazones inundados de pasión y solidaridad”.

Luego hicieron un reclamo al gobierno, ya que no se cumple la ley en su totalidad. “Nobleza obliga, agradecemos al gobierno y en particular al Gobernador Rogelio Frigerio y su equipo de trabajo el cumplimiento de este Derecho, no obstante seguimos reclamando el cumplimiento de todo lo establecido por dicha Ley que además ya está Reglamentada desde 2023”, indicaron.

“La seguridad en este caso siniestral necesita de todos, las instituciones de Bomberos Voluntarios, el Estado y la comunidad”, concluyeron.