Recibieron autobomba adquirida con aportes de empresarios y productores

El sonido de sirenas esta vez no fue para pedir paso, porque iban a una emergencia. Esta vez, los bomberos voluntarios de Curuzú Cuatiá estaban celebrando la llegada de una nueva autobomba. Este hecho se registró en la noche del viernes, cuando también pobladores se sumaron en sus vehículos a la caravana de bienvenida.

Horas antes de este acontecimiento, la presidente de la entidad que nuclea a los integrantes del mencionado cuartel, María Belén Blanco, anunció que ya estaba rumbo a la ciudad correntina la unidad forestal adquirida con la donación de «Reggi S.R.L. y Mondino; y los aportes de los productores agropecuarios que participaron de la subasta en beneficio de los bomberos voluntarios».

En tanto, hoy, Blanco publicó un mensaje especial. «Gracias a Dios pudimos cumplir en tiempo y forma con el compromiso asumido con la firma Reggi y Cía S.R.L; el 19 de abril del 2022. Ese día suscribimos un contrato, que ayer se materializó plenamente. En lo institucional el agradecimiento es absoluto. La Institución cuenta con una unidad forestal, única en la zona, moderna, equipada y multipropósitos y la ciudad con una herramienta de trabajo extraordinaria», expresó.

A lo que añadió: «En lo personal solo me queda agradecer a la firma Reggi por haber confiado tamaña empresa en mi persona, en representación de la institución que me toca presidir, a la firma Mondino y a cada uno de los productores que hicieron su aporte en ese histórico remate, a Federico Galdames, a Teresita Perazzo, a todos los miembros de mi comisión directiva que me autorizaron a suscribir el contrato, al vendedor Emanuel Canello, con quién logré un gran entendimiento profesional y personal y al importador que se portó de maravillas».

También agradeció «a los que hicieron la elección de la unidad: al aficial ayudante a cargo de la Jefatura, William Oscar Pereyra y al oficial principal de reserva, Osvaldo Daniel Romero y a los miembros del cuerpo activo que ansiosos esperaron la llegada de la unidad. A todos ellos muchísimas gracias. No creo que exista manera más gratificante de coronar una gestión a cargo de una institución que lograr con la ayuda de Dios y de los demás, los objetivos propuestos.