Quinta compañía de Bomberos de Rancagua recibió una nueva unidad

Rancagua.- Luego de recorrer un largo camino, por fin llegó a lo que será su hogar el nuevo carro de la quinta compañía de Bomberos de Rancagua. La unidad fue recibida con el tradicional arco de escalas (realizado por bomberos de la cuarta compañía) situado en Av Bombero Villalobos y mojado por los pitones de la quinta, mientras los voluntarios formados en el frontis del cuartel veían llegar a la nueva maquina que prestara servicios en la capital regional.

Pero este no es solo un carro nuevo para bomberos, tiene un especial significado. No solo por los 10 mil litros de agua de capacidad que tiene en contraposición a los cerca de 3 mil litros que generalmente llevan los carros de bomberos, ni porque este carro sea parte de un proyecto regional que buscaba de dotar de camiones aljibes a los bomberos de todas las comunas de la región, camión que con fondos propios de la quinta compañía ( aportados por la comunidad a través de la cuenta del agua) fue especialmente acondicionado para además de transportar agua sirva de carro de ataque de incendios. Por eso será denominado BX 5, b por carro bomba, la x por ser de segundo ataque y el 5 por la quinta compañía y no z como en clave bomberil son llamados los aljibes. Sino porque en la realización de este proyecto especialmente involucrado estuvo el recientemente fallecido comandante del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, quien en marzo partió al cuartel celestial aquejado de una rápida y lamentable enfermedad. Por eso el carro fue nombrado como comandante José Villalobos, siendo su familia la encargada de bautizar la unidad con la tradicional botella de Champaña. Así esta nueva unidad ya esta en su casa, en el cuartel de la Quinta Compañía de Rancagua.