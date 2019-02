Piden ante la Justicia la intervención de los Bomberos Voluntarios de Pergamino

Buenos Aires.- Los concejales solicitarán a la Fiscalía que se adopten las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio de Bomberos, a raíz de la denuncia del Cuerpo Activo contra la comisión directiva. Todas las versiones sobre la situación actual de la entidad

Concejales de la oposición se presentaron a primera hora de hoy en la sede de la Fiscalía Nº 6 del Departamento Judicial Pergamino para solicitar formalmente la designación de un interventor o interventora y se adopten las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio de Bomberos Voluntarios, en el marco de la causa penal que se tramita por la denuncia del Cuerpo Activo contra los directivos.

La presentación la realizarán Ramiro Llan de Rosos, del bloque Integración Cívica Pergaminense (ICP) y el radical Carlos Elizalde, en calidad de ediles y socios de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pergamino.

En las últimas horas y a partir del comunicado emitido por el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios denunciando a los integrantes de la comisión directiva por distintas irregularidades, se dispararon una serie de rumores que PRIMERA PLANA intentó develar.

Por su parte, el Cuerpo Activo y la jefatura, anunciaron una rueda de prensa para hoy, a las 19:00 hs., aunque la conferencia estaba prevista para ayer y fue postergada.

Las acusaciones contra los integrantes de la comisión son múltiples y variadas y están en manos de la Justicia ordinaria desde el lunes. “Perseguían a Bomberos Voluntarios separándolos de la institución sin mediar sumario previo, amenazaron con intervenciones desde Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, ingresaban y egresaban monedas extranjeras sin autorización ni objeto particular, falsificaron actas de comisión directiva, donde se alargaban los mandatos sin ser electos por una asamblea de socios”, denunciaron los bomberos.

Durante la jornada de ayer empezaron a correr versiones sobre la separación del exdirector de Defensa Civil de la Municipalidad y también bombero voluntario, Marcos Morro, debido a que apoyaba las acusaciones del Cuerpo Activo.

Consultado Morro aclaró que “presenté mi renuncia porque había muchos proyectos que no pude realizar y coincidió con una oferta laboral mejor. Esas conclusiones no tienen nada que ver”. Mientras tanto, un representante del Cuerpo Activo sostuvo que “la denuncia ya está radicada.

No se puede adelantar nada porque no queremos distorsionar nada por cuestiones legales. Queremos que el mensaje sea uno y no que se generen distintas versiones”.

En el marco de la organización interna de Bomberos, comenzaron a circular también versiones contradictorias sobre el apoyo del Municipio al Cuerpo Activo.

Por un lado, se informó que “en horas del mediodía (de ayer) se hizo presente Javier Villalba -nuevo director de Defensa Civil- interiorizando en el tema y nos dijo que tenemos el acompañamiento desde el Municipio en esto que estamos llevando adelante”.

Fuente y foto: http://www.primeraplana.com.ar/piden-ante-la-justicia-la-intervencion-de-la-sociedad-de-bomberos-voluntarios/