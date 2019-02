Los parques de bomberos voluntarios de Lleida confirman el cierre

Leida.- Cinco de las parques ya han avisado que dejarán de prestar su servicio este miércoles, una situación que se podría extender a las otras 22 instalaciones de la demarcación.

Diferentes jefes de parques de bomberos voluntarios de la demarcación de Lleida han comenzado a comunicar de manera oficial en sus respectivos ayuntamientos que no podrán abrir las instalaciones a partir de mañana miércoles 30 de enero y por tanto dejarán de prestar servicio.

Tal como ya anunciaron la semana pasada, los bomberos voluntarios alegan que la falta de personal y el deterioro de las instalaciones y el material les ha llevado a esta situación de “colapso” que los obliga a cerrar. Entre los parques que ya han comunicado esta decisión inminente a los ayuntamientos se encuentran el de Agramunt, Coll de Nargó, Borges Blanques, Seròsy Torà pero se prevé que lo hagan la práctica totalidad de los 22 que hay la demarcación.

El modelo de comunicación que los bomberos voluntarios han hecho llegar a los ayuntamientos es similar en todos los casos e informa que por culpa de la falta de personal y por las deficiencias materiales y de instalaciones, los bomberos no pueden asumir la responsabilidad que el Departamento de Interior les traspasa, de hacer frente a los servicios por los que se les avisa.

Dicen que no disponen de seguridad ni hacia el ciudadano ni a los propios integrantes del Cuerpo de bomberos voluntarios. En este sentido, recalcan que no tienen el seguro médico equiparable a los compañeros funcionarios, aunque desarrollar la misma tarea. Asimismo, también aseguran que no pueden garantizar los equipos de guardia necesarios para realizar las actuaciones encomendadas.

Los bomberos voluntarios también acusan a la Administración de falta de diálogo y muestras para solucionar las carencias así como para redefinir el modelo de bomberos del país. La decisión de cerrar, dicen, que se toma de manera ‘’ indefinida ‘’ hasta que se vean muestras palpables y efectivas de querer solucionar la problemática. En la demarcación de Lleida hay 22 parques de bomberos voluntarios y 9 de funcionarios.

Desde la semana pasada, cuando se acordó en una asamblea convocada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cataluña (Asbovoca) en el parque de Agramunt (Urgell), los Bomberos Voluntarios ya dejaron de asumir incidencias M1, tal como empezar a hacer sus compañeros de Girona. Fue entonces cuando se puso sobre la mesa la amenaza de cerrar. Igualmente, las protestas son secundadas por los bomberos voluntarios de Tarragona y la región metropolitana norte.

Fuente y foto: www.lavanguardia.com