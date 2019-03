Nuevo coche de Bomberos adaptado al casco histórico

El camión cisterna y el autobrazo que se presentaron ayer fueron renovados para cumplir las nuevas normativas, y también para homologar la imagen con la de los servicios de Bomberos de otras ciudades europeas.

De esta forma, fueron dotados de nuevas luces de emergencia de color azul, y también de un sistema de cámaras que abarcan los 360 grados del vehículo. Además, al autobrazo se le instalaron sensores de aproximación.

Con todo, el cambio más visible, explicó Raxoi, es la nueva rotulación de los vehículos utilizando el denominado patrón Battenburg “con alternancia de rectángulos ou cadrados reflectantes e absorbentes da luz, que crean un rápido impacto visual e facilita a identificacións dos vehículos como pertencentes a un servizo de emerxencia”, explicaron.

Ante la presentación de esta remodelación de los vehículos como una “modernización do parque móbil”, el grupo municipal del PP calificó ayer de “sorprendente” que una operación que consisten “nuns arranxos de chapa, pintura, electricidade, tapicería e rotulación dean lugar á posta en escena do concelleiro delegado”.

Por ello ironizaron con “que fastos organizará o goberno de Compostela Aberta o día que sexa quen de tramitar a verdadeira adquisición duns camións, cuxa tramitación iniciara o anterior Executivo do Partido Popular”.

Además, el equipo que dirige Agustín Hernández se pregunto si “a man de pintura que ven de presentar Xan Duro non ocultará catro anos de óxido político na mellora do parque, sinaladamente na perda de dirección técnica e de nivel de execución, sen esquecer o fume da comarcalización do servizo”.

Al mismo tiempo, los populares expresaron su preocupación por la situación a la que dio lugar la vacante “durante máis dun ano” de la jefatura del servicio de extinción de incendios, “ao non ter claro quen ven dende entón e, cando menos, ata o nomeamento no novo xefe, priorizando, concretando e xustificando as necesidades na adquisición do material”.

Precisamente ayer el concejal informó de la convocatoria la próxima semana del primer examen para la cobertura de siete plazas de conductores, y otras cinco para la promoción interna de cinco sargentos, con los que el servicio contará con 45 efectivos.

El concejal de Medio Ambiente, Xan Duro, y el jefe de Bomeros, Manuel Sanmartín, presentaron ayer los dos vehículos del parque que acaban de ser arreglados. Se trata de un camión cisterna de 13.000 litros, y el autobrazo de 42 metros, que fueron acondicionados con una inversión de cerca de 40.000 euros.

También señalaron que para este año está prevista la licitación de un nuevo camión escalera de 32 metros, de dos vehículos ligeros para el servicio y de un nuevo sistema de comunicación y la renovación de los equipos de respiración autónoma y de los cascos de intervención. Asimismo, el concejal señaló que se estudiaba la adquisición de un vehículo específico para ser utilizado en el casco histórico.

En la presentación también se hizo un balance del funcionamiento del servicio durante 2018, en el que los Bomberos realizaron 2.403 intervenciones. De ellas más de la mitad estuvieron relacionadas con la aparición de la avispa velutina. De hecho, realizaron 1.231 actuaciones con enjambres, de los que 1.119 resultaron ser de avispas asiáticas. Sobre este aspecto, Sanmartín explicó que “practicamente a diario se retiran niños, e mesmo estamos tendo avisos de niños con actividade nestas semanas, que en teoría é temporada baixa”.

El segundo motivo que provó más salidas el año pasado fue la realización de inspecciones y actividades preventivas, con un total de 441. Además, atendieron 178 limpiezas de calzada, 161 incendios, de los que 12 fueron forestales, y 97 caídas de árboles.

También fue precisa la intervención en 55 inundaciones, 44 incidencias relacionadas con gases y 25 accidentes de tráfico.

Sanmartín destacó el descenso del número de incendios “grazas sobre todo aos traballos de prevención e á concienciación cidadá”, y también “o incremento dos rescates de animais, que chegaron a 21 en 2018”.

