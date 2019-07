Nació en el cuartel de Bomberos y allí celebró su cumpleaños

San Vicente.- El cumpleaños número 2 de Lautaro Gils no fue en un salón de fiestas ni en un pelotero. Fue en el cuartel de Bomberos de Alejandro Korn. En ese lugar nació el 15 de julio de 2017. Con un frío polar y una fuerte lluvia, su mamá, Giselle Márquez, no lograba llegar al hospital. Pero los bomberos la asistieron y el bebé nació sano, con casi cuatro kilos.

Este lunes, en el destacamento de las calles Saavedra y Don Quijote, hubo torta, globos y se cantó el feliz cumpleaños. “Les vamos a estar eternamente agradecidos a los bomberos. No sé qué hubiera sido de mí y de Lauti sin ellos”, dijo Giselle ante El Diario Sur.

Los padres de Lautaro, Giselle y Fernando Gils, se encargan de llevar a Lautaro seguido al cuartel y los bomberos lo reciben como a un amigo más. “Lo conocen todos y siempre se acercan a jugar con él. Encima es re sociable. Con los hermanos siempre quieren subirse a los autobombas. Vamos a tratar de llevarlo para que de grande también sea bombero”, comentó la madre.

Giselle también recordó el dramático parto que vivió con su tercer hijo. “Todavía lo estoy tratando de superar en terapia”, aseguró entre risas. Ese sábado helado de julio los padres habían ido al Hospital Ramón Carrillo de San Vicente a la mañana. “Yo no daba más, pero la partera nos dijo que todavía faltaba. Así que volvimos a Alejandro Korn en colectivo y caminamos hasta casa. Antes de llegar ya me di cuenta que no podía aguantar más”, relató.

En ese punto de desesperación, pidieron un remís. Pero a las pocas cuadras de viaje Giselle sintió que el parto estaba a punto de ocurrir. El remisero propuso ir a la comisaría de Alejandro Korn. “Pero a mí se me prendió la lamparita y dije que mejor vayamos a los bomberos”, rememoró.

En el cuartel la recibió el bombero que estaba a cargo de la guardia y enseguida emitió una alerta para que se acercaran los voluntarios. El parto estuvo a cargo de los jefes, Eduardo Behrenz y Soledad Barraza, quienes la tranquilizaron y lograron que el nacimiento de Lautaro no tuviera ningún problema.

“Enseguida lo envolvieron en un montón de frazadas y llegó la ambulancia para ir al hospital. Estuvimos un par de días internados pero solo por prevención, porque salió todo bien”, contó la madre.

Fuente y foto: www.eldiariosur.com