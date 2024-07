Malestar de Bomberos De Esquel con su comisión directiva

Chubut.- En la Asociación Bomberos Voluntarios de Esquel, tanto voluntarios como integrantes de la mesa directiva, admiten problemas relacionados por un lado a los números de la contabilidad de la institución, y por otro con la designación de un nuevo jefe del cuerpo activo, que la gran mayoría no comparte, por considerar que no se cumplió con la norma específica para dicho nombramiento.

Ante la renuncia del jefe del servicio, Oficial Ayudante David Viaytes, la comisión directiva dispuso que se haga cargo Ramiro Matamala. No cayó bien en los voluntarios, que argumentan que no corresponde porque por orden de jerarquía, hay 8 suboficiales antes que Matamala. “Esta gente no conoce las reglamentaciones, Estatuto y ley bomberos”, advirtió un bombero con antigüedad en el cuartel de avenida Ameghino.

Otro asunto que provoca malestar en el cuerpo de voluntarios son las finanzas. En las últimas horas hubo una asamblea en la que expresaron el rechazo al último ejercicio contable y la Memoria.

Han analizado el balance, y a los servidores públicos no les cierran los números, poniendo dudas sobre ciertos gastos generados por parte de la comisión directiva, y piden aclaración. Estas diferencias con la conducción, están abriendo un inesperado conflicto entre las partes.

Los bomberos se mantienen en silencio pero algunos datos trascienden, como que requieren que quienes encabezan la comisión de la Asociación, el presidente Yago Beatove, y el tesorero Ricardo Bartolomé, aclaren las dudas acerca de ciertos gastos.

Nadie de la comisión directiva quiere hablar con los medios, tratan de minimizar la situación y estiman que no hay un gran problema, y seguramente todo quedará en claro. Pero los integrantes del cuerpo activo están que trinan, y hasta manifiestan por lo bajo que tiene que haber renuncias en la conducción.

