Bomberos trabaja en su regularización para recuperar la operatividad

Charras.- El cuartel de bomberos de Charras ha sido declarado fuera de servicio para emergencias por un período de 20 días hábiles, según una medida tomada por Defensa Civil de la Provincia. A pesar de esto, desde la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios aseguran a Puntal estar trabajando arduamente para regularizar la situación y recuperar la operatividad del cuartel antes de que finalice el plazo.

La pasada semana, el intendente Emiliano Ratazzi informó que la determinación se debió a diversas irregularidades administrativas y deficiencias en infraestructura y equipamiento. Sin embargo, Cristian Luquez, presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Charras, sostuvo en diálogo con este medio que tienen pruebas concretas de que están en condiciones para funcionar, tanto en términos edilicios como de equipos, y que su equipo legal se encuentra trabajando en los trámites y la presentación de documentación correspondiente para revertir el informe del organismo provincial.

“Cuando vino la auditoría, nos señalaron algunas cosas que son más de Cuerpo Activo y de equipamiento. El cuartel es un galpón viejo, de más de 60 años, cedido en su momento por el Municipio. Cada vez que corre viento o algo, por más que uno limpia o lave, se llena de tierra. Además, tenemos tránsito pesado por la ruta, el tren con la carga de maní y una planta al lado. Es imposible tener todo impecable todo el día. Nos marcaron el tema de higiene, pero la realidad es que esta determinación de Defensa Civil nos tomó por sorpresa”, explicó Luquez

Asimismo, según marcó el titular de la Comisión Directiva, la notificación de la suspensión operativa fue recibida de manera informal, lo que generó confusión y malestar en el cuartel. “Me enteré por un mensaje de WhatsApp del jefe de Bomberos. Se la dieron aparentemente a un bombero, pero no sabemos ni cómo fue. Una situación completamente rara porque iba dirigida a mí y yo nunca la recibí, ni siquiera la entregaron en el cuartel porque estaba cerrado”, detalló Buzzetta.

Según sostuvo, el diálogo con el Municipio se cortó tras la notificación, pero desde la Comisión Directiva ha buscado apoyo en la Federación de Bomberos de Córdoba. “Federación nos hizo una visita y se apersonó el intendente también porque se había dicho que no teníamos equipamiento, pero el equipamiento está. Tenemos un equipo estructural y traje forestal para cada bombero, esto lo pudieron constatar desde la Federación. Además, tenemos tres unidades en funcionamiento, hay dos unidades fuera de servicio, una de ellas por problemas técnicos y la otra por problemas en la batería, que ya se solucionará esta semana”, aseguró.

Respecto a las cuestiones administrativas de la Comisión de Bomberos, Luquez aclaró que no tienen relación con la suspensión de la operatividad. “Federación ya constató que tenemos los elementos para funcionar e intervenir ante cualquier siniestro o emergencia. Estamos trabajando con nuestro equipo legal para regularizar la situación y revertir el informe de Defensa Civil. No se entiende por qué el informe dice que no estamos en condiciones de brindar el servicio”, enfatizó.

A su vez destacó que, a pesar de las deficiencias señaladas, el cuartel cuenta con las condiciones mínimas para operar. “Tenemos una camioneta en funcionamiento con un kit de ataque rápido, una autobomba en funcionamiento normal, una camioneta Toyota de logística que funciona correctamente. Además en galpón contamos con el sistema de radio, internet, cámaras de seguridad, electricidad, sanitario para varones y mujeres, y agua caliente en el sanitario. No es el cuartel ideal, pero lo clave está”, explicó.

La Comisión Directiva ya ha iniciado los trámites necesarios para recuperar la operatividad del cuartel antes del plazo de 20 días hábiles. “El estudio jurídico ya está trabajando en esto, para presentar básicamente las pruebas de que estamos en total condiciones para funcionar”, afirmó Luquez.

Mientras tanto, la cobertura de emergencias en la jurisdicción de Charras está garantizada. “Según lo dispuesto por la Regional 5, se hizo un diagrama de emergencia con los cuarteles más próximos, que son Carnerillo y Olaeta. Si excede a ellos, responden General Cabrera, Alejandro Roca y Las Higueras. Si sucede una emergencia, está cubierta”, concluyó.