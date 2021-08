Le robaron la bicicleta a un bombero en pleno servicio

Salta.- Cuando un grupo de bomberos voluntarios se desvivía sofocando un peligroso incendio de pastizales en una zona cercana a Coronel Moldes, ladrones ingresaron al cuartel de El Carril para robar una bicicleta. El hecho ocurrió este sábado cerca de las 9 de la noche en el predio de los bomberos de El Carril, a unos 40 kilómetros de la ciudad capital salteña.

El rodado era del jefe de bomberos, Daniel Esteban Chocobar, un sacrificado vecino que utilizaba su bicicleta en el traslado entre su domicilio y el cuartel instalado en la continuidad de la ruta 68, en la esquina de 20 de Febrero y Luis Burela.

No es la primera vez que es robado el jefe de bomberos. Este año también le sacaron otra bicicleta, y en otras oportunidades elementos de valor personal de los integrantes de este cuerpo de voluntarios. Tras el predio del cuartel abundan sobre la abandonada vía del ramal C-13 individuos pasados de droga y alcohol. El cuartel no tiene tapia perimetral. Allí están estacionados la autobomba, la camioneta y otros pertrechos utilizados en los siniestros.

«No me llamó la atención este nuevo robo. Este cuartel está a beneficio de los vecinos, ayudamos en incendios, accidentes y en todo lo que la comunidad necesite. Robaron una bicicleta usada y despintada, solo me era útil para mi traslado entre mi casa y el cuartel. Considero que es daño y no por necesidad», ofuscado explicó la situación el jefe de bomberos a El Tribuno.

Daniel hace 6 años es el jefe del cuerpo. Trabaja en el aeropuerto y comparte su tiempo libre como bombero voluntario. O sea, que está todo el día ocupado junto a sus compañeros.

El cuartel lo integran 16 voluntarios entre hombres y mujeres, cuyas edades oscilan desde los 18 años hasta los 45. Todos ellos, luego de sus trabajos llegan al cuartel a ser parte de este sacrificado equipo de voluntarios.

El Tribuno averiguó entre los vecinos de la periferia del tanque de agua, predio del cuartel, sobre las andanzas de grupos mal entretenidos que roban y amenazan gente de esa zona. Hasta llegan a cobrar peaje en las viejas vías del tren. La gente ya no pasa por esa zona que los comunica con La Población, barriada rural entre el límite de Chicoana y El Carril.

«Me da mucha pena esta situación. Salimos a socorrer a los vecinos en apuros, no nos podemos encargar de este tipo de personas. Somos tan pocos, como que no tenemos personal para que se quede a custodiar el cuartel», contó Chocobar.

Al tiempo que subrayó a El Tribuno «si dañan o roban a los bomberos, qué podemos esperar de esta sociedad. Era una bicicleta vieja. Si les hacía falta les hacíamos una campaña y le compramos una nueva. No estoy indignado, estoy sorprendido por cómo estamos como sociedad».

Los incendios en esta época son recurrentes en todo el Valle de Lerma. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Carril es siempre solicitado por esta parte de la región.

