La Justicia falló a favor de los Bomberos Voluntarios

CABA.- El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina solicitó una medida cautelar de no innovar por medio de la cual se ordene al Estado Nacional (Ministerio de Seguridad de la Nación) a que se abstenga de transferir los dineros depositados por la sub estimación presupuestaria del fondo de financiamiento para el año 2018, a cualquier otro lugar o destino que no tenga relación con los mecanismos de distribución establecidos por la ley Nº 25.054 y modificatorias.

Por tal motivo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7 decidió conceder la medida cautelar peticionada y, en consecuencia, ordenar al Estado Nacional –Ministerio de Seguridad de la Nación- que se abstenga de aplicar ese dinero a otros gastos que no sean los relativos al financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Cabe destacar que “tuvimos que recurrir a esta medida judicial ya que tenemos el precedente de que el excedente del año 2017 no se pagó. Fueron aproximadamente 73 millones de pesos. El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, cuando se aprobó el Presupuesto 2018, actuó enérgicamente recurriendo a la Justicia y esa sentencia puede ser el seguro de cobro de más de 800 millones que es lo que calculamos habrá de excedente en el año 2018”, explicó el presidente del Consejo Carlos Alfonso.

Es importante aclarar que ​dicho presupuesto es imprescindible para el funcionamiento de las más de 900 Asociaciones de bomberos voluntarios​. “Sin este dinero se vería afecta​d​a directamente ​la​ operatividad, compra de equipamiento de protección personal y para los cuarteles, capacitaciones y gastos operativos sumamente necesarios para cumplir con el Servicio Público de conformidad a las legislaciones vigentes​ en el 85% del territorio nacional y para más de 40 millones de argentinos”, expresó.

