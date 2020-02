Japón donará una autobomba a los Bomberos de El Peligro

Buenos Aires.- El Sr. Embajador NAKAMAE Takahiro y la Sra. Presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Peligro en la Plata de la Provincia de Buenos Aires, Sra. Liliana Aller han firmado el contrato de donación (U$S 62.508) sobre la provisión de una autobomba a dicha asociación.

En dicha ceremonia estuvieron presentes además del Embajador y la Presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios, el Secretario General Sr. Miguel Ángel Ivanovich, el Secretario de Finanzas Sr. Ruber Fernando Domínguez, el Segundo Jefe de Cuerpo Sr. Juan Cruz D’eramo, el Presidente de la Asociación Civil Club Nikkei de Colonia La Plata Sr. Iwasaki Américo Hiroyuki y entre otros.

La “Asistencia Financiera No Reembolsable Para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC)” tiene como objetivo brindar esta cooperación a organizaciones sin fines de lucro tales como organizaciones no gubernamentales, organismos de gobiernos locales, instituciones médicas, instituciones educativas, entre otros, para ayudar el desarrollo socio-económico a nivel comunitario, satisfaciendo las necesidades básicas de la comunidad local. Japón ya lleva concretados 65 proyectos (U$S4.271.121.-) en virtud a los contratos de donaciones, en los cuales se llevaron a cabo aportes de autobombas, equipamientos médicos, ambulancias, entre otros, a ONGs locales e internacionales, instituciones médicas, dentro de los cuales un total de 27 proyectos fueron beneficiados con unidades autobombas, etc. destinados a instituciones de bomberos voluntarios para el resguardo de las vidas y el patrimonio de la población local.

En esta ocasión, se decidió cooperar con la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Peligro, luego de evaluar las necesidades de la institución en sus tareas diarias de prevención, combate de incendios y rescate de personas de la localidad de El Peligro y sus alrededores.

Los Bomberos Voluntarios de El Peligro presentaron ante la Embajada del Japón, con el apoyo de la Asociación Civil Club Nikkei de Colonia La Plata, un proyecto de mejora del servicio del cuartel de bomberos a través de la solicitud de una autobomba 4×4 utilizada con una capacidad hídrica de 2500L que les facilitaría la llegada a la zona del siniestro que pudiera producirse en su localidad y sus alrededores.

La incorporación de esta autobomba permitirá sin dudas, a los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Peligro, ampliar sus capacidades para la provisión de una mejor atención a la comunidad, y que además, es el único cuartel que cuentan en dicha localidad.

El Gobierno de Japón espera que esta cooperación contribuya al fortalecimiento de las tareas de prevención y combate de siniestros, rescate de personas en la localidad de El Peligro y aledaños, así como también continuar afianzando las relaciones de amistad entre Argentina y Japón.