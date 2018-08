Ituango se quedó sin servicio de bomberos

La situación económica de la estación del cuerpo de Bomberos voluntarios del municipio de Ituango, obligó a cerrar actividades, y a los 21 socorristas a buscar trabajo en tareas diferentes para poder mantener a sus familias.

Aseguran que los recursos que la alcaldía debe girar unos 150 millones de pesos, por concepto de Transferencias y recargo bomberil, monto que pagan los comerciantes del municipio, no han sido girados hace varios meses.

Recalcaron que cuando le reclaman la plata al alcalde, Hernán Álvarez, el mandatario se rehúsa a entregarlos, pese a que la ley exige que sean pagados para la operación de la estación.

Admitieron que lo más grave es que no hay servicio para atender cualquier tipo de emergencia.

“El cuerpo de bomberos en este momento, por no decir que estamos en quiebra, estamos ilíquidos totalmente. No tenemos un solo peso para funcionamiento, no tenemos con qué tanquear los vehículos, no tenemos con qué llevarlos a la revisión tecno mecánica, no hay forma de pagar los servicios, están que nos cortan el teléfono, mejor dicho…no tenemos conque funcionar”, explicó Jairo Calle, comandante de Bomberos voluntarios de Ituango.

Advirtieron que si ocurre una emergencia en el pueblo e incluso en Hidroituango, no podrían acompañar ni las tareas iniciales.

Otro problema, es que los voluntarios no permanecen en la estación porque se vieron obligados a buscar un trabajo remunerado para subsistir.

Según el líder de los bomberos de Ituango, durante el año han trabajado con 8 millones de pesos mensuales, pero ahora no tienen ni para pagar la energía.

