Ingresaron a robar en el Cuartel de Bomberos de Villa Rosa

Buenos Aires.- El domingo a la madrugada, pocos minutos después de las 4.30, un joven ingresó al Cuartel de Bomberos de Villa Rosa y robó una bicicleta que pertenece a uno de los jóvenes de la institución.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del cuartel, ubicado en Carlos Saavedra Lamas. Dos jóvenes se acercaron al destacamento, a las 4.35 de la madrugada, y mientras uno hacía de “campana”, el otro ingresó por el costado del edificio hasta la zona en donde se encontraba la bicicleta. Segundos después ambos abandonaron la escena.

La víctima del robo es Julián, bombero y docente de educación física que utiliza la bici para poder llegar a su trabajo y al cuartel.

El robo ha generado indignación y bronca en la comunidad puesto que el personal de Bomberos dedica parte de su vida a ayudar a los pilarenses, sin pedir nada a cambio, dejando muchas veces sus puestos de trabajo y sus familias. “Genera indignación porque uno está para ayudar a la comunidad y te terminan apuñalando. Es algo difícil, es una situación que no es que te sacan las ganas de seguir ayudando, pero sí como sociedad, está mal”, expuso el titular del Destacamento, Juan Torriani, a Diario Resumen.

La denuncia ya fue realizada, pero hasta el momento, no hay datos. “Entraron sigilosamente, a las 4.35 de la madrugada. Todavía no hay novedades, ya se hizo la denuncia. El patrullero llegó en el momento. Se le dio aviso y a los 5 minutos vinieron, pero no se pudo dar con la ubicación de la bicicleta”, indicó Torriani.

Lamentablemente, no es la primera vez que ocurre y Torriani explicó que buscarán mejorar la seguridad del lugar para evitar nuevos hechos de inseguridad. “Nos había pasado el año pasado. Saltaron el tapial, entraron por el fondo y se llevaron una bicicleta. De esta misma forma. Ahora, ingresaron por adelante con total impunidad. En base a eso, levantamos el tapial. Nosotros tenemos abierto porque no tenemos portón, ahora trabajaremos para darle cerramiento a eso. No nos queda otra que fortalecerse, cerrar para que no vuelva a pasar, pero evidentemente a esta gente no le importa nada”, lamentó.

Fuente: diarioresumen.com.ar