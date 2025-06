Importante donación para los bomberos voluntarios de Villa Atuel

El cuerpo de bomberos voluntarios de Villa Atuel vive por estas horas un momento de satisfacción y entusiasmo, tras haber recibido una donación que resulta clave para sus tareas operativas. Se trata de una camioneta Ford Ranger entregada por la firma Erlyf S.A, cuyo titular es el ingeniero Salomone, reconocido en la comunidad por su constante colaboración con la institución.

“Hemos recibido en donación una camioneta, una Ford Ranger, ahora hay que equiparla para ponerla en disposición de la comunidad”, detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 Jorge Neme, jefe del cuartel. La donación, a pesar de tratarse de un vehículo usado, representa un valor significativo para los bomberos, quienes deberán realizarle algunas tareas de acondicionamiento antes de sumarla al servicio.

Neme explicó que esta entrega no es un hecho aislado: “Veníamos ya charlándolo con el ingeniero Salomone, el dueño de la empresa Erlyf S.A, quien es un colaborador constante con nuestra institución”. Además del reciente aporte de la camioneta, el empresario mantiene un apoyo permanente a la unidad. “Nos abastece con combustible, y hoy en día damos gracias que nos ha donado una movilidad más para sumar a nuestra institución”, destacó el jefe del cuartel.

La empresa Erlyf S.A tiene base en Villa Atuel y presta servicios al sector petrolero. Según Neme, “es un emprendimiento que se dedica a prestarles servicios a EDEMSA, y hoy por hoy creo que debe ser la empresa con más personal y vehículos en el distrito”.

Con esta incorporación, el cuartel eleva su flota a seis unidades móviles. “Nosotros teníamos cinco movilidades y hoy día sumamos otra más”, indicó el jefe, quien aclaró que si bien la Ford Ranger se encuentra en buen estado, será revisada en profundidad para asegurar su operatividad. “Es una camioneta que está impecable, verdaderamente, le hacen falta dos o tres cositas que ya se las estamos terminando revisando, para no tener sobresalto en la temporada”, comentó. Y agregó: “Es un vehículo de emergencia, tiene que estar excelentemente en condiciones, así que nos vamos a tomar nuestro tiempo para revisar todo, desarmar, armar, como hacemos siempre”.

La entrega de este vehículo cobra aún más relevancia si se considera el contexto actual del cuartel y su zona de influencia. “Nuestra temporada comienza ahora, y de aquí en adelante es la mayor cantidad de trabajo”, explicó Neme en relación a la llegada del invierno, que trae consigo un incremento de incendios y emergencias vinculadas a bajas temperaturas, artefactos de calefacción y quema de residuos. “Siempre alertando a la comunidad que no limpie con fuego, cuidar los artefactos que generan calor, los de gas, y tratar de pasarlo del mejor modo posible”, advirtió.

El área de cobertura del cuartel es extensa y abarca varios puntos del sur mendocino. “Tenemos una amplia zona, desde Villa Atuel Norte hasta la calle 9, hasta Jaime Prats, hasta el río Atuel”, indicó. En este marco, el esfuerzo de los voluntarios cobra un valor fundamental: “No es insuficiente por ahí la cantidad de personal y la cantidad de móviles, pero hacemos humanamente lo posible para salir a todos los eventos”.

Actualmente, el cuartel cuenta con veinte integrantes, entre bomberos y aspirantes. “Tenemos 20 personas, y hoy día tenemos 7 bomberos, 7 aspirantes, y ya alguno apunta a rendir su última materia para ya recibirse de bombero”, explicó Neme. La formación permanente y el compromiso del grupo ha permitido consolidar una estructura operativa sólida, que paulatinamente se ha convertido en un referente de la región. “La comunidad nos ha visto trabajar, les cree fundamentalmente, y nosotros manejamos bien toda la situación, tanto estos bienes de uso, como la actividad en general cuando tenemos que actuar”, sostuvo.

En nombre del cuerpo de bomberos voluntarios, Neme expresó su agradecimiento y renovó el compromiso con la comunidad. “Muchísimas gracias, y a disposición cuando les haga falta”, concluyó.