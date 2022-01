Graves denuncias de una jefa de los bomberos voluntarios

Un voraz incendio que la semana anterior se produjo en la localidad de Embarcación, no solo generó un gran perjuicio económico para los propietarios de cuatro locales comerciales que prácticamente perdieron todo, sino que dejó al descubierto las falencias del cuerpo de bomberos voluntarios de esa localidad, inmerso hoy en un verdadero escándalo donde se entrecruzan denuncias de todo tipo y hasta una de acoso sexual dada a conocer públicamente por Brenda Martínez, quien hasta el viernes pasado fuera la segunda jefa de ese cuerpo, una joven con varios años de experiencia y capacitación como bombero.

Los bomberos voluntarios de Embarcación no solo se quedaron sin la experimentada joven, sino también, según denunció Brenda Martínez y algunos periodistas locales, con ningún elemento de los que tenía el cuartel hasta hace un par de años para actuar en siniestros de todo tipo, además de incendios.

«El acoso, las propuestas de tener una relación no solo me las hizo a mí, un miembro de la comisión directiva, sino también se las hizo a otra chica que formaba parte del cuerpo de bomberos. Ninguna de las dos denunciamos el hecho en la Justicia por eso no doy nombres de quién es este acosador, pero él y seguramente el resto de la comisión saben a quién me refiero. Me duele muchísimo lo que está pasando porque amo ser bombero, ayudar a la comunidad en momentos en que más necesitan como cuando se produce un incendio, un accidente en el que tenemos que participar para salvar vidas o bienes materiales. Pensé mucho en lo que estaba pasando y preferí renunciar y si hice pública toda la situación es porque quisiera que se tomen cartas en el asunto y que se provea a esta institución de todo lo que necesita para trabajar, pero sobre todo que se controle que «no se pierdan televisores, radio-transmisores, las donaciones que hace la comunidad y todo lo que actualmente falta para llevar adelante una tarea que le sirva a la comunidad», señaló la mujer.

Brenda Martínez, quien decidió renunciar a su cargo como segunda jefe y como integrante del cuerpo conformado por 19 personas, precisó además: «Antes de irme hice una exposición en la Policía porque hago responsables a los integrantes de la comisión y al jefe de bomberos voluntarios si algo llega a sucederme. Soy consciente de que las denuncias que estoy haciendo son muy fuertes, pero alguien alguna vez tenía que decir la verdad y creo que me toca a mí hacerlo. No voy a tolerar amenazas por decir lo que realmente está sucediendo en esta institución que debería ser la más protegida y transparente porque tiene que cumplir un rol fundamental en la comunidad».

«La comisión de bomberos voluntarios está presidida por Humberto Velázquez, Víctor Dip como secretario y Víctor Armella, pero son personas que jamás se acercan a bomberos a ver qué necesitamos y la verdad no se entiende muy bien para qué están en esos cargos si no van a trabajar por hacer que el cuerpo tenga al menos los elementos que se necesitan», consideró.

Menores e irregularidades

Brenda recordó que la semana pasada, cuando se produjo un voraz incendio «solo teníamos una autobomba cuando el cuerpo de bomberos tiene otra, pero no la repararon jamás; no teníamos una manguera de 30 metros impresicindible y si bien después de muchas horas el incendio se pudo sofocar, nos llevó mucho más tiempo que si hubieramos tenido los elementos básicos. En el incendio un bombero de 15 años resultó asfixiado, tuvo que ser internado y hasta hoy tiene consecuencias. Pero desde que sucedió este hecho los miembros de la comisión directiva solo vinieron una vez. La realidad es que en muchas ocasiones les hemos explicado que no podemos trabajar si no contamos con herramientas, pero jamás nos han dado una respuesta. Por eso hice pública la situación al momento de mi renuncia porque quisiera que Embarcación cuente con un cuerpo de bomberos que tenga todo para trabajar y sobre todo que los que lo integran se manejen con transparencia. La gente es muy solidaria, pero si no se controla, de nada sirve la generosidad de los vecinos».

La joven relató que «la totalidad de los bomberos sufríamos malos tratos por parte del jefe del cuerpo de bomberos, el señor Sebastián Reynoso. Llegaba gritando, nos insultaba porque llevaba todos sus problemas personales y se desquitaba con nosotros. Éramos 16 personas en total de los cuales 6 son menores de edad y como lo establece la reglamentación que rige para los cuerpos de bomberos voluntarios, estos menores solamente pueden estar como cadetes o aspirantes y no pueden salir en los operativos. Pero de hecho en ese último incendio un chico de 15 años resultó sofocado y tuvo que ser internado en el hospital San Roque. Hacen 6 años y 6 meses que soy bombero, tengo hechos cursos de capacitación a nivel nacional, provincial y regional y hoy lo que más me duele es que esos chicos están desprotegidos porque es muy riesgoso para ellos que se los saque en los operativos pero como falta gente, los sacan cuando hay que enfrentar cualquier siniestro aunque no estén listos».

Brenda explicó con toda claridad que «los trajes estructurales, los cascos, las botas que nos compran, están vencidos porque son más baratos, pero se expone al personal mucho más que si contaran con elementos de protección adecuados y sin vencer».

Lo que expuso la prensa local

Ariel Costilla, periodista de UVC Canal 10 de Embarcación, precisó que “se han denunciado manejos irregulares de las donaciones que la gente hace llegar a bomberos. Lo hemos invitado al presidente de la comisión directiva para aclarar, pero no aceptó. Se conoce que un freezer que se les donó, el presidente se lo prestó a un amigo; tampoco está un televisor donado y otros elementos. El municipio, por su parte, le quitó la ayuda que hasta hace dos años se les daba: bolsones alimentarios y de higiene personal y una ayuda económica mensual. Cuando Brenda Martínez denunció que fue víctima de acoso también quisimos hablar con los miembros de la comisión pero ninguno respondió. Lo que más preocupa a la comunidad es que las condiciones de este cuerpo de bomberos voluntarios no son las óptimas para prestar ayuda cuando se los necesita, porque hasta las herramientas que se habían comprado para actuar en caso de siniestros viales, no están”, precisó el comunicador.

