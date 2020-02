Entregan camión de bomberos a Protección Civil de La Barca

Jalisco.- Fue entregado un camión de bomberos a Protección Civil y Bomberos de La Barca, esto para que la dependencia cuente con mejor equipamiento. Para que esto fuera posible se sumaron diferentes organizaciones de la sociedad civil y el Ayuntamiento, así lo dio a conocer Oscar Montaño Sam, Gobernador del Distrito 4140 del Club Rotario Guadalajara Internacional:

“Este día es muy especial, principalmente para ustedes jóvenes, porque ya van a enfrentar con equipo todas las situaciones de emergencia de aquí de La Barca, esto gracias a la conjunción de todas las partes que se unieron: municipio, Club La Barca Nuevas Generaciones, Club Rotario Guadalajara Internacional, Club Rotario de Chicago; cada uno puso su granito de arena para que esto fuera posible”.

En tanto que el Presidente de La Barca, Enrique Rojas Román, señaló que este equipo va a fortalecer a Protección Civil y Bomberos, ya que habían estado trabajando en ocasiones sin el equipo necesario, por lo cual esta es una inversión que beneficiará a los ciudadanos barquenses:

“No me da vergüenza decirlo, me ha tocado verlos en una camioneta Dodge con un tinaco de agua, ¿de qué estamos hablando? Puedo ser yo, puede ser otra persona, puede ser cualquier ciudadano de La Barca, Jalisco, que en algún momento vamos a requerir de este equipo, no podemos verlo como un gasto, es una excelente inversión”.

También señaló que un camión como este tiene un costo de aproximadamente cinco millones de pesos, y lo están adquiriendo por menos de 500 mil pesos, esto debido a los apoyos de los diferentes clubes que sumaron esfuerzos. Rojas Román, dijo que esto no solo beneficiará a La Barca, sino a los municipios vecinos.

Por su parte el Presidente del Club El Mirto en Los Ángeles California e integrante del Club Nuevas Generaciones, Hugo Román, dijo que están trabajando en el municipio con el Programa Padres Sin Fronteras, que busca llevar a padres de inmigrantes a Estados Unidos, también informó que están gestionando un apoyo económico de dos millones de pesos para que se apliquen en infraestructura y beneficios sociales.

Fuente: udgtv.com