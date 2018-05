El Presidente de Bomberos de Del Viso rechazó las denuncias

Buenos Aires.- El Presidente de Bomberos de Del Viso, Francisco Calabró, rechazó las denuncias por irregularidades al frente de la entidad en su contra, y aseguró que él fue el que inició el proceso para que la Provincia de Buenos Aires intervenga la Asociación.

Fue luego de que Lorena Gauna, exintegrante de la Comisión de Bomberos, denunciara una seria de fallas en la entidad, algunas de índole administrativa y otras que se tramitan en la UFI 4 de Pilar, por supuesta Administración Fraudulenta, denuncia que recayó no solo sobre Calabró, sino sobre varios miembros de la Asociación.

“Yo quiero de manera urgente que Bomberos sea intervenido, soy el primer interesado, pero sigo siendo el que firma y el responsable, porque no voy a abandonar el barco. Pero hace 15 años que estoy frente de la entidad, en donde hemos logrado muchísimos avances, como la compra de vehículos, equipamiento, la construcción de un complejo de oficinas para que la Asociación tenga más ingresos, hemos comprado una escalera mecánica, y así muchas cosas más”, expuso Calabró en su derecho a réplica.

En cuanto a las denuncias, Calabró expuso que son “falsas”, y otras, se encuadran en todo caso en “fallas administrativas que tiene cualquier entidad”.

“Se han dicho muchas mentiras, por ejemplo que el personal no tiene seguro, y eso es falso, porque el pago se debita automáticamente de la cuenta de Bomberos del Banco Provincia. Cuenta en donde hay fondos gracias a todo el ahorro que hicimos a lo largo de muchos años. También se dijo que no andaban las autobombas, por ejemplo en un incendio que hubo hace poco en Manuel Alberti, y eso también es mentira. De hecho, tengo notas de comerciantes de la localidad agradeciendo el accionar de Bomberos”, agregó.

“También se dijo que hay balances que fueron firmados solo por 4 personas, pero en realidad lo que faltó es que se firme el libro de asistencias. La intervención la pedimos nosotros, por medio de una carta en donde solicitábamos a la Dirección de Personerías Jurídicas de la Provincia que se tomen las medidas necesarias para ordenar la entidad, por desprolijidades administrativas, que a veces un Presidente desconoce y también son responsabilidad del Tesorero y el Secretario, pero no había predisposición en todas las partes en hacer ese ordenamiento. Y si yo sigo estando al frente de Bomberos no es porque estoy atornillado en ningún lado, sino porque estoy esperando que se nombre al interventor. Han dicho que Bomberos compró un auto a un miembro de la entidad, cuando en realidad no estaba hecha en el medio la transferencia. O que yo cobraba el alquiler de una de las oficinas de Bomberos a mi nombre, cuando fue una falla del Contador hacer ese contrato; yo no voy a andar sacándole nada a Bomberos, cuando a lo largo de los años muchos saben que le di todo a la entidad”, agregó.

Fuente : www.pilardetodos.com