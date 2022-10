Denuncian problemas con las nuevas emisoras de los bomberos

Los representantes sindicales de UGT y CCOO de los bomberos de Palma han criticado los problemas que están ocasionando las 90 emisoras de radio individuales que compró el área de Seguretat Ciutadana en octubre de 2020 y que, a día de hoy, siguen sin estar operativas porque falta un componente que haga los aparatos compatibles con los cascos que suelen usar, según se recoge en una nota interna mandada a sus afiliados.

Así, según se recoge en el escrito, el proceso de compra de estas emisoras Atex, que en teoría se integran en los cascos y facilitan la comunicación entre los bomberos cuando cubren algún servicio, ya empezó irregularmente puesto que, aseguran los sindicatos, la adjudicación «se ejecutó incumpliendo la Ley de Protección de Riesgos Laborales», concretamente el capítulo V de participación de los trabajadores en materia preventiva «y sin informar» al servicio especifico y sin evaluar «si cumple normativa, funciones y se adapta a trabajo de los bomberos». Los sindicatos aseguran que ya avisaron de esta circunstancia «a la parte política».

Una vez adquiridas, los responsables se dieron cuenta que con las nuevas emisoras «en canal en directo DMO no llega la señal a la calle a partir de una sexta planta hasta arriba ni a partir de la cuarta planta de sótano». Asimismo, después de probarlas, detectaron que el volumen «era insuficiente», que «pitaban porque se compró una emisora sin saber si tenía cobertura en la ciudad», que también había pérdida de la señal en canal en directo «si hay muchos forjados por en medio» y que la batería de alguna «no están operativas».

También se quejan del pulsador de las emisoras, que ha cambiado de uno de «puño» a otro de «dedo más pequeño que no facilita las comunicaciones durante las intervenciones». Los sindicatos recuerdan que se ha creado un sistema de repetidores «para ganar seguridad» y que se está trabajando para poner antenas repetidoras de cobertura Tertra IB, red de emisoras del Govern en la que están integrados todos los cuerpos de emergencia, que permitirá que se comuniquen entre ellos durante una intervención. No obstante, en este sentido, aseguran que «sobre esta medida no hay un tiempo aproximado de mejora a corto plazo».