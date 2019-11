Convocaron a bomberos retirados para rearmar el cuartel de Las Lajas

Neuquén.- Bomberos voluntarios, retirados o jubilados, conformaron un grupo de emergencia en el cuartel de Las Lajas, luego de que los miembros activos renunciaran en su totalidad, cansados de no tener seguro y de prestar sus servicios en una situación irregular desde hace más de tres años.

El presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios, Milton Canale, contó a LU5 que “se trata de un problema de larga data” y consideró que “es un problema casi familiar” entre el jefe del cuartel que renunció, y a su vez tesorero de la Asociación, y la presidenta de la comisión de la misma.

“Se echaban la culpa el uno al otro, no se ponían de acuerdo y se entregaban la documentación por lo que no presentaban rendiciones y así no han recibido subsidios de Nación”, comentó Canale. Y agregó: “Nosotros no podemos intervenir porque son ellos lso que deben cinco o seis balances”.

El renunciante jefe del cuartel, Daniel Santana, había contado a LMN que con la comisión directiva, «habíamos quedado de acuerdo en que íbamos a trabajar en conjunto para resolver los problemas. Pero el lunes a la mañana, la presidenta y un socio se presentan en el municipio pidiendo la intervención del municipio», explicó. Esa situación la que consideró como «límite», por lo que la totalidad de los socorristas decidieron dar un paso al costado.

fuente: www.lmneuquen.com