Carro bombero nunca fue usado por falta de trámites

El carro bombero que entregó el 15 de septiembre de 2021 el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, nunca fue usado por falta de trámites administrativos, denunció el concejal Manuel Saavedra.

“En realidad estaba siendo donado ese camión, por eso fue en un acto público, pero cuando se verificó qué hacía falta al procedimiento administrativo, se decidió que hasta que no se cumpla esos requisitos formales se lo deje en posesión de su dueño”, afirmó uno de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la municipalidad cruceña ante la consulta del concejal Manuel Saavedra, quien indagó el porqué hasta ahora no se usa ese carro.

El concejal calificó de “irresponsable” que se haya hecho el anuncio de la entrega de un carro bombero con “bombos y platillos” e incluso que se haya convocado a la prensa para mostrar su gestión.

“Santa Cruz cuenta con carro bombero y compraremos otro para que cubran las necesidades de la población”, aseguró hace un año Fernández.

“Todo eso fue mentira y fue un show montado, porque el camión que recibió el gobierno municipal ¿saben dónde acabó?, aquí (de fondo se ve un garaje) y fue puesto a la venta por la falta de pago. No está apagando incendios”, cuestionó el concejal en su cuenta de TikTok.

En septiembre de 2021, el alcalde Fernández anunció la entrega de un nuevo carro bombero destinado al Departamento de Emergencia Municipal.

Se trata de un camión Nissan Cóndor con una capacidad de 2.500 litros de agua para uso industrial, tanque para espuma de 700 litros, además, de contar con mangueras de 30 metros de largo con todos los parámetros para dar auxilio inmediato ante cualquier emergencia, según clave 300.com.

Al respecto, la autoridad edil confirmó la noche del martes que la falta de conclusión de algunos trámites administrativos evitó que el vehículo sea usado por la Alcaldía, aunque dijo que los papeleos debían ser concluidos por los empresarios que lo donaron.

“Mientras no se tenga la documentación real, no podemos recepcionar (sic) definitivamente. Eso dependía de los trámites de parte de los que estaban donando, pero no se consolidó los documentos legales. Como somos una institución pública, tenemos que tener cuidado de eso, por eso no se recepcionó (sic) definitivamente”, afirmó Fernández en contacto con PAT.

Fuente y foto: www.paginasiete.bo