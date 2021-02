Capitán de bomberos niega denuncia de sextorsión

Rubén Valdez, capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), negó este mediodía la denuncia de sextorsión realizada en su contra cuando era detenido por policías y trasladado hasta el Ministerio Público.

En conversación con medios de prensa, Valdez negó haber cometido todo lo que le acusaron y afirmó que “bajo ningún concepto” puede ser verdad. Rechazó haber filmado sin consentimiento a la víctima como se indica en la denuncia. En ese sentido, adelantó que primero prestará declaración ante la Fiscalía y que luego realizará un descargo más amplio sobre el caso.

“Ahora no puedo decir más, pero quiero manifestar que esto es una mentira, es una calumnia. Es querer destruir a una persona, eso es lo que están haciendo”, declaró. Consultado sobre si supuestamente solicitó G. 50 millones en efectivo a su víctima para no difundir imágenes íntimas, Valdez afirmó: “Pueden ver mi cuenta corriente, si yo tuviera G. 50 millones, no estaría viviendo en un alquiler”.

Asimismo, Valdez adelantó que no presentará renuncia a su cargo, teniendo en cuenta que, según estatus y juramento del Cuerpo de Bomberos, una persona en su cargo no puede soportar procesos penales como el actual. “Lo que voy a hacer es pedir permiso”, dijo.

En el transcurso de esta siesta, Rubén Valdez prestará declaración indagatoria ante la Fiscalía de Delitos Informáticos y luego será trasladado ante el Juzgado Penal de Garantías para la aplicación de sus medidas cautelares. Varias evidencias fueron incautadas y llevadas hasta el Ministerio Público para pericias.

Fuente: www.lanacion.com.py