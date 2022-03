Bomberos voluntarios de Lambaré se sienten huérfanos

La Quinta Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), ubicada en la ciudad de Lambaré, sufrió los embates del temporal severo registrado el pasado martes 22 de marzo. Dos de los tres móviles operativos fueron arrastrados por el raudal y los bomberos arriesgaron sus vidas para no perder estos importantes móviles de rescate.

Durante el temporal perdieron equipos informáticos así como acondicionadores de aire que tenían en la oficina. Por otro lado, al menos media calzada de la calle Santa Rosa, que se encuentra frente a la sede bomberil, quedó destruida debido a los pozos que quedaron tras levantarse toda la capa asfáltica de esta calle.

“Los tres vehículos fueron arrastrados por los raudales, serían dos camionetas, un auto y dos motocicletas, los dos vehículos pudimos alcanzar, pero mientras nosotros estábamos peleando para salvar eso, había sido que todo el sistema eléctrico de adentro estaba explotando ya que todo estaba electrificado y se estaba inundando el local”, explicó el comandante Gerardo Melgarejo en comunicación con Universo 970-Nación Media.

Agregó que en la parte del frente del local, donde tenían muebles y electrodomésticos así como motosierras y desmalezadoras, quedó todo bajo agua ya que la sede se inundó por completo. Esto atendiendo que por en frente al cuartel, sobre la calle Santa Rosa un bravo raudal llevaba todo a su paso y en la parte trasera, el caudal de agua inundó el cuartel debido a que el arroyo que está detrás del cuartel se desbordó, incluso el terreno cedió y comenzó a desmoronarse porque no hay muro de contención.

“Todo lo que no pudimos atajar el agua lo llevó hacia el arroyo. En la parte del frente quedó un cráter de aproximadamente 25 metros de largo y casi un metro de profundidad. Menos mal quedó dos metros para poder sacar los vehículos para mantenernos operativos. Todavía no sabemos cuantificar todo el daño, estamos todavía verificando todo, pero estamos rogando a técnicos para que vengan a ver nuestros equipos para ver si no se fundieron del todo porque quedaron bajo agua”, indicó Melgarejo.

Además de perder máquinas que utilizan para los rescates, lamentablemente también se perdieron equipos de bomberos como botas, cascos y uniformes, que por demás son difíciles de conseguirlos, ya que se trata de una institución que no recibe ayuda de la Municipalidad. Los equipos del personal de combate que se perdieron ya eran usados, por que los nuevos son caros, pero igual constituye un pérdida para la institución.

El comandante Melgarejo lamentó que hasta el momento las autoridades locales, es decir la Municipalidad de Lambaré, aún no se haya presentaron para brindarles al menos algún tipo de apoyo para superar esta difícil situación en la que se encuentran. Los interesados en dar una mano pueden comunicarse al 021-301-388.

“Estamos buscando a quien pedir socorro porque la Municipalidad no nos aporta ni un peso, no nos ayudan ni siquiera con combustible. Nosotros hacemos un trabajo tercerizado según la ley, con la verificación de planos y locales por lo cual, hasta el día de hoy, y desde el año pasado, nos adeudan la suma de G 52 millones y por enero, febrero y marzo, nos deben otros G 50 millones, si nos pagan eso por lo menos vamos a recuperar algo de lo que perdimos”, indicó Melgarejo.