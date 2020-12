Bomberos sin máquina para atención en altura

Quimbaya.- “Esta temporada decembrina nos pone más alerta, estamos 5 y 5 por cada turno. En los días de alumbrados anteriores, como el municipio se congestiona mucho, hemos estado todos pendientes ubicados en diferentes puntos del municipio, para no tener problemas de movilidad y atender cualquier situación lo más pronto posible”, acotó el subteniente Jorge Enrique Salazar Villegas, comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de Quimbaya.

Explicó que en general esta época es muy crítica, “no falta el incendio porque dejaron la veladora prendida o el tomacorriente sobrecargado con todas las conexiones de las luces, por lo que debemos estar más alerta”.

Recomendó mantener retirado el gel antibacterial y el alcohol de donde se realicen actividades con fuego como cocinar con leña o asados. “Tampoco acercarse mucho con el tapabocas al fuego. Cuando salgan de casa desconectar todas las luces y cerrar las llaves del gas”.

18 unidades

Respecto a la situación de la unidad, el subteniente relató que son 10 bomberos de planta y 6 voluntarios. Acerca de la maquinaria, indicó que “todo cuerpo de bomberos va a responder lo mismo en cuanto a maquinaria, “los equipos son algo viejos, pero luchamos por tenerlos bien, a algunos les hemos cambiado motores, pero eso no nos ayuda porque el modelo seguirá siendo el mismo, por ejemplo, tenemos dificultades con 2 vehículos, uno modelo 1946 y otro 1952, están en la parte de atrás porque hasta el año pasado logramos comprar los Soat, pero en cuanto a las matrículas no ha sido posible, porque no tenemos documentos. El trámite para la documentación ha sido complicado porque lo primero que piden es la factura de compra o de donación, pero son tan antiguos los automotores, que no existe esos certificados, quizás en esa época alguien los regaló y nunca se preocuparon por eso”.

Fuente y foto: www.cronicadelquindio.com