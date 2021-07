Bomberos salvaron la vida de un bebé que se estaba ahogando

Córdoba.- Antonella Carranza es oriunda de Villa María y mama de Ignacio, un bebe de un mes de vida que durante la mañana del sábado se ahogó y llamaron a los bomberos para pedir ayudar.

“Se encontraba durmiendo después de 3 horas de haber tomado la teta, tipo 7 de la mañana mi bebé se ahoga y larga una espuma por la boca, yo de la desesperación empecé a correr y a gritar en mi casa”, relató Antonella.

En ese momento, decidieron llamar a los Bomberos Voluntarios de Villa María. “Entonces llamo a los bomberos, me atiende un muchacho que cuando me escuchó de la forma que yo estaba, me trataba de tranquilizar y guiarme por teléfono para que le haga unos masajes a mi bebé”, explicó.

Mientras, las unidades iban camino a su casa: “mi bebé no respiraba y entre que el me tranquilizaba por teléfono los bomberos venían en camino”.

En una publicación de agradecimiento hacia los Bomberos, Antonella detalló: “Fue lo más rápido que vinieron, yo seguía gritando y llorando de la desesperación y los bomberos con su paciencia y con el amor que hacen su trabajo me tranquilizaron y me trasladaron al hospital Pasteur”.

“Escribo esto para agradecerle inmensamente a estos dos bomberos que vinieron me tranquilizaron y se encargaron de mi bebé”, dijo la mamá de Ignacio.

“Gracias infinitas por llevar está vocación en la sangre gracias mil gracias y que dios los bendiga gracias porque llegamos al hospital y después las doctoras y enfermeras estabilizaron a mi bebé”, sumó y agradeció especialmente a los bomberos José Luis Pérez y Federico Pérez.

