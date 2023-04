Bomberos no brindarán más atención en accidentes de tránsito

Misiones.- En las últimas horas, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Montecarlo emitió un comunicado informando que a partir del 1º de abril, dejarán de prestar servicios de “atención en accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas de la localidad, por razones económicas”.

Al respecto y en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones Waldemar Laumann, presidente de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios, contó que “desde hace mucho tiempo veníamos cubriendo la atención en accidentes de tránsito las zonas urbana y suburbana y se nos tornó muy difícil poder sostener el servicio por cuestiones económicas. Cubríamos el 107 que es de Salud Pública, nunca nadie nos dio un litro de gasoil por los servicios y lamentablemente la situación económica nos lleva a tomar esta decisión, no es grato para nosotros pero no podemos continuar. Cuando vas a cargar a la estación de servicio tenés que pagar, no tenemos otra opción”.

Por otro lado, destacó que “el bombero es el voluntario pero el resto tenemos que pagar todo, tenés que comprar una ambulancia nueva, el seguro tenés que pagar, neumáticos también tenés que pagar, los insumos se tienen que comprar. Lamentablemente, nos llegó el agua al cuello y tuvimos que tomar esta decisión más allá que pedimos una ayuda al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante ya hace 30 días atrás. Lo había hablado con el Intendente a fines del año pasado y no hubo ninguna respuesta, el miércoles a la noche tuvimos reunión de Comisión Directiva y tuvimos que tomar esta determinación”

También agregó que “estamos dispuestos a seguir trabajando pero necesitamos la ayuda del Municipio, pedimos 900 litros de gasoil por mes , hasta hoy no hay respuestas” concluyó.

Fuente: www.primeraedicion.com.ar