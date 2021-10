Bomberos marcharon contra falta de apoyo de la Alcaldía de Medellín

Medellin.- Pese a la reunión celebrada con la Alcaldía en este martes, un grupo de 70 personas, entre los que hay bomberos y pensionados de la institución, se volcó a las calles para reclamar acciones urgentes por lo que pasa en Bomberos Medellín. “Estamos, simplemente, pidiendo lo digno para trabajar. Estaciones dignas, más maquinaria, porque tenemos muy poca y, la que hay, está fuera de servicio”, dijo uno de los marchantes.

El protestante, que es bombero en ejercicio, añadió que “la ciudad está a merced de solo tres máquinas”, es decir, son las únicas en funcionamiento. Hace unos días, por ejemplo, se presentó un incendio que obligó a la utilización de las tres máquinas. “Si se presentaba otra emergencia, tendríamos que haber solicitado ayuda de cuerpos de bomberos del área metropolitana”.

La marcha comenzó a las 9:00 de la mañana, en la estación Libertadores. Con pancartas y arengas, los marchantes hicieron un recorrido corto, desde esa estación hasta Ayacucho, por donde tomaron la avenida Ferrocarril para desembocar en La Alpujarra. Allí, sobre las 11:00 de la mañana de este miércoles 27 de octubre, harán un plantón pacífico para después entrar al Concejo, recinto del que les abrieron las puertas para que comuniquen sus inconformidades.

Y es que las inconformidades no se quedan en las máquinas varadas ni lo que consideran la precariedad de las estaciones: “Marchamos por equipos de protección y dotación; nuestros trajes de protección están viejos, deteriorados. Los guantes y las botas ya están rotos”.

Por su parte, Carlos Giraldo, vocero de la manifestación, dijo que a la marcha pudieron haber asistido más bomberos, pero eso habría puesto en riesgo la atención si alguna emergencia se presentaba en la ciudad. “Necesitamos más personal, equipos con estándares internacionales. No nos sentimos representados por la alcaldía”, precisó Giraldo.

El vocero de los bomberos dijo que los marchantes no se sienten representados por quienes se reunieron con la administración. Y concluyó que las protestas continuarán si no se mejoran las condiciones laborales de la administración. “El trabajo se ha politizado. No creemos en las tres personas que dicen negociar con nosotros, pues piensan en acomodar puestos burocráticos”.

Fuente y foto: www.elcolombiano.com