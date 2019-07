Bomberos llevan herido a hospital y no les devuelven la camilla

Una ambulancia que pertenece al cuerpo de bomberos no puede atender más emergencias porque en el hospital Cayetano Heredia le retuvieron la camilla en la que trasladaron a un paciente.

La unidad, que pertenece a la compañía Independencia, permanece en el centro hospitalario desde el último día martes.

«Desde que llegamos hasta ahora no nos devuelven la camilla. Dejamos de atender a diferentes distritos de la zona norte», ha dicho a América Televisión un oficial.

En la misma camilla en la que fue trasladado en la ambulancia es que los médicos atienden a la víctima de atropello.

Más insólita aún fue la respuesta del jefe de guardia del hospital: «Dijo: no me molesten y que dejen al paciente en el suelo y que no lo estén llamando por tonterías», explicó el bombero.

El padre del afectado también cuestionó el hecho. «¿Si se llevan la camilla a mi hijo nos van a tirar al suelo?», dijo.

Al cierre de la nota, el jefe de guardia del hospital Cayetano Heredia no quiso conceder una entrevista y dijo que los bomberos podían llevarse la camilla, pero que el paciente debía quedarse, se interpreta, en el suelo.

