Bomberos pagó millonaria indemnización por chocar una casa

La Calera.- El Cuerpo de Bomberos de La Calera debió destinar más de 17 millones de pesos de sus recursos para pagar una indemnización por daños causados a un inmueble, cuando uno de los carros de la institución se dirigía a un llamado de emergencias de un siniestro, que finalmente fue una falsa alarma.​

El accidente ocurrió el lunes 27 de febrero de 2017 luego de una llamada telefónica recibida en la Central de Emergencias del Cuerpo de Bomberos de La Calera, en la que alguien daba cuenta de un siniestro ocurrido en el sector poniente de la ciudad. Entonces, se dio la orden de salida a unos de los carros dispuestos para alguna eventualidad.

Sin embargo, el carro de Bomberos que salió a la emergencia, tuvo un accidente en el sector de Caupolicán con Huici. Colisionó con un taxi colectivo y el carro siguió su marcha hasta incrustar parte de la máquina en la edificación de un local comercial que se ubicaba en la citada esquina.

Felizmente no hubo personas heridas en el accidente y aparte de los daños en el carro, en el taxi colectivo y en la edificación, la situación no pasó a mayores. Pero no fue por mucho tiempo, pues sólo unos meses después, el Cuerpo de Bomberos fue demandado por los daños en la referida propiedad de Carrera y Huici.

Luego de pasar por tres instancias judiciales, la Corte Suprema, se dio la orden definitiva de pago que alcanzó a 17 millones 827 mil 333 pesos, a los que hay que sumar los intereses y reajustes de la cifra, por cinco años.

El martes pasado, el Cuerpo de Bomberos canceló el dinero al dueño del inmueble afectado, ocupando fondos propios complementados con el escazo dinero recaudados mediante diversas campañas económicas.

Sin embargo, aún queda una deuda por otra cantidad indeterminada aún de dinero, debido a que se deben hacer los cálculos de los intereses y reajustes derivados de la indemnización por los últimos cinco años.