Bomberos de la región se capacitan en Olavarría

Buenos aires.- Este sábado y domingo, en instalaciones del Cuartel Central de Bomberos, se está desarrollando el Curso “CEPI” Formación de Instructores Nivel 1, Organizado por la Dirección Regional de Capacitación Centro- Centro a Cargo del Director regional de Capacitación Comandante Mayor Javier Domínguez y del Sub Director Regional de Capacitación Oficial Auxiliar de Escuadra Emiliano Anido

De la jornada participan 22 Bomberos Voluntarios pertenecientes a los Cuarteles de Tapalque, Saladillo, Alvear, Cachari y Olavarria.

La jornada es dictada por la F.A.B.V.P.B.A a cargo del Rector de la Especialidad Formador de Instructores Sub Comandante Miguel Barbera perteneciente a Bomberos Voluntarios de Ingeniero Maschwits y el Sub Of Ayudante Daniel Virga de San Martin.

Una vez más las instituciones de Bomberos Voluntarios se continúan capacitando para la exigente tarea en las intervenciones a la cual les toca responder buscando de esta manera minimizar y eliminar los riesgos del paciente – rescatista dando una excelencia en la prestación del servicio.

De esta manera los voluntarios le dedican su escaso tiempo libre al entrenamiento y capacitación en busca de la perfección en pos de salvaguardar Vidas y Bienes de la Comunidad.

Fuente: enlineanoticias.com.ar