Bomberos controlan incendio que consumió tres viviendas

Lima.- Esta madrugada, nueve unidades de bomberos se necesitaron para controlar un incendio que consumió tres viviendas ubicadas en la Asociación de Vivienda San Roque, en Ate Vitarte. Las familias que residían en el lugar perdieron todas sus pertenencias a pocas horas de la celebración de Navidad.

Según América Noticias, el fuego se habría iniciado en un pasaje de la citada quinta y de inmediato el fuego se propagó hacia los inmuebles aledaños. Además, el siniestro que alertó a los vecinos dejó al menos cinco personas heridas por quemaduras e inhalación de humo.

“Estaba durmiendo y no podía salir porque el [incendio] ya estaba avanzado. A mis hijas las he sacado como sea, hemos trepado las paredes. No había nadie [quien las ayude]”, contó una de las vecinas afectadas.