Bomberos Colina-Lampa celebró su 57º aniversario

Fundada el 7 de octubre de 1961, la Compañía de Bomberos Colina-Lampa suma 57 años desde que sirve a estas comunas hermanas, por lo que este cuerpo unificado de voluntarios contra el fuego se reunió en el Teatro Chicureo para vivir su momento y festejar la fecha como corresponde.

Así llegaron a la cita más 300 voluntarios pertenecientes a esta dotación, quienes lucieron con gallardía sus uniformes de gala para celebrar el magno evento.

En la ocasión el Superintendente de la Compañía, José Guillermo Becerra, dedicó palabras de aliento para los integrantes del cuartel de Bomberos Colina-Lampa, además de recordar a los mártires de la institución.

“Hoy estamos de fiesta. Los bomberos no sólo son la esencia de la institución, sino de la sociedad. En mi caso, son 25 años unido a este cuerpo de voluntarios que es símbolo de vida y sus valores. Y en este momento de júbilo no puedo dejar de recordar a los compañeros que ya no están a nuestro lado, padres y amigos que nos hicieron ver con su sacrificio de qué se trata el ser bombero, de cómo ser un aporte a la sociedad. Por eso nos hemos dedicado a rescatar permanentemente nuestra historia, por eso estamos aquí, celebrando a los actuales integrantes del Cuerpo de Bomberos de Colina y Lampa, las comunas hermanas, y también a los que nos mostraron el camino”, dijo la autoridad bomberil.

